Yili zum offiziellen Milchprodukte-Partner des G20-Gipfels ernannt

BALI, Indonesien, 18. November 2022 /PRNewswire/ -- Der G20-Gipfel 2022 fand am 15. und 16. November in Bali, Indonesien, mit dem Motto „Recover Together, Recover Stronger" statt. Die Yili Group wurde zum Milchprodukte-Partner des G20-Gipfels ernannt. Die Eiscreme Joyday, produziert von PT Yili Indonesia Dairy, wird Teilnehmern aus aller Welt in verschiedenen erfrischenden Geschmacksrichtungen angeboten.

Edi Prio Pambudi, Co-Sherpa des indonesischen G20-Gipfels und stellvertretender Minister für internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit beim Koordinierungsministerium für Wirtschaftsangelegenheiten, erkannte die aktive Unterstützung von Yili für die Veranstaltung an: „Die öffentliche Gesundheit ist ein wichtiger Schwerpunkt des diesjährigen Gipfels. Die hochwertigen, gesunden Milchprodukte von Yili helfen uns, ein gesünderes und stärkeres Leben zu führen, was eng mit dem Motto des Gipfels übereinstimmt: „Recover Together, Recover Stronger". Die Zusammenarbeit zwischen Yili und dem G20-Gipfel ist wirkungsvoll und wir freuen uns auf die Fortsetzung der Partnerschaft."

Pan Gang, Vorsitzender und Präsident der Yili Group, sagte: „Globale Entwicklung erfordert globale Synergie. Als Milchprodukte-Partner für den G20-Gipfel wird Yili weiterhin gesunde Produkte mit der Welt teilen, einen gesunden Lebensstil fördern, eine grüne und nachhaltige Entwicklung unterstützen und zur globalen wirtschaftlichen Entwicklung beitragen."

Eine gesündere Welt aufbauen

Yili hat in den letzten Jahren seine Anstrengungen verstärkt, global zu werden. Die Produktionsbasis von Yili Indonesia Dairy ist eine innovative, digitale Produktionsstätte, die mit modernster Technologie ausgestattet ist. Die geplante tägliche Produktion in der ersten Phase des Projekts beläuft sich auf 159 Tonnen Eiscreme-Produkte.

Yili Indonesia Dairy engagiert sich in der Koordinierung und dem Austausch von Ressourcen mit anderen Tochtergesellschaften von Yili auf der ganzen Welt.

Förderung der Nachhaltigkeit

Yili hat sich dazu verpflichtet, im Rahmen seiner Auslandsaktivitäten lokalen Gemeinschaften dabei zu helfen, eine nachhaltige Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt aufzubauen.

„Der Umweltschutz und die kohlenstoffarme Entwicklung waren von Anfang an unsere Prioritäten. Unser Ziel ist es, nicht nur ein anerkannter Milchproduzent, sondern auch ein Verfechter umweltfreundlicher und kohlenstoffarmer Praktiken in Indonesien zu sein", sagte der Leiter von Yili Indonesia Dairy.

Yili Indonesia Dairy hat ein lokales Abwasseraufbereitungssystem mit einer täglichen Kapazität von 2.800 Tonnen aufgebaut. Es wurde außerdem Technologie zur Einsparung von Energie und Reduzierung von Emissionen eingesetzt, um diese umweltfreundliche, intelligente Anlage zu bauen.

Darüber hinaus hat Yili 14 Hilfsprogramme durchgeführt, um Indonesien bei der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie und anderer Krisen zu unterstützen. In diesem Jahr arbeitet Yili mit dem G20-Komitee zusammen, um die Erhaltung der Korallenriffe im Komodo-Nationalpark zu unterstützen.

Ziel eines lokalisierteren Betriebs

Im Rahmen des Lokalisierungsprozesses konzentriert sich Yili auch darauf, lokale Talente zu identifizieren und zu fördern. Heute beschäftigt Yili Indonesia Dairy insgesamt 728 Mitarbeiter, mit einer lokalen Arbeiterschaft von mehr als 97 %. Das Unternehmen hat Partnerschaften mit mehr als 100 hochwertigen Zulieferern vor Ort aufgebaut.

Darüber hinaus hat Yili mit dem indonesischen Ministerium für Genossenschaften und KMU zusammengearbeitet, um ein Partnerschaftsprogramm für die Lieferkette zu starten. Es wurden Unterstützungsmaßnahmen eingeführt, die von politischen Anreizen und Technologiedienstleistungen bis hin zur industriellen Zusammenarbeit und Managementförderung reichen, um die gesunde, nachhaltige Entwicklung der lokalen Partner von Yili zu ermöglichen.

