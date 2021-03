Yiling Pharmaceutical annonce un bénéfice net de 189 millions USD en 2020, soit une croissance annuelle de 101,12 %

SHIJIAZHUANG, Chine, 1er mars 2021 /PRNewswire/ -- Le chiffre d'affaires de Yiling Pharmaceutical en 2020 a atteint 8,736 milliards de yuans (1,35 milliard de dollars) avec une augmentation annuelle de 49,97 %, et le bénéfice net a atteint 1,220 milliard de yuans (189 millions de dollars), soit une croissance annuelle de 101,12 %, selon le Bulletin annuel de performance 2020 de Yiling Pharmaceutical (002603.SZ) publié le 26 février.

Selon le bulletin, les raisons cette croissance sont, d'une part, principalement liées aux raisons suivantes : l'augmentation de la notoriété de la marque des produits Lianhua Qingwen, la demande domestique et internationale en forte hausse et la croissance rapide du chiffre d'affaires des produits Lianhua Qingwen par rapport à l'année précédente ; d'autre part, la société a été lauréate du Prix national des sciences et technologies en janvier 2020. Cette récompense a renforcé l'influence de la société sur le marché des produits cardiovasculaires et cérébrovasculaires, dont le chiffre d'affaires enregistre une augmentation d'année en année.

Le niveau de la R&D est la clé du développement durable des entreprises pharmaceutiques et sert également d'important sujet de réflexion concernant la compétitivité de base. Yiling Pharmaceutical a mis au point plus de 10 brevets liés à la médecine traditionnelle chinoise, parmi lesquels 8 sont répertoriés dans le catalogue des médicaments couverts par le système national d'assurance médicale et 5 figurent dans la liste nationale des médicaments essentiels. Ils représentent ainsi une série de groupes de médicaments brevetés à différents stades de recherche et de développement. Au cours des cinq dernières années, Yiling Pharmaceutical a augmenté ses investissements en R&D d'année en année, avec une hausse de 44,34 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 515 millions de yuans (79,60 millions de dollars américains) en 2019. Yiling a dépensé 390 millions de yuans (60 millions de dollars américains), a réalisé une croissance de 48,49 % sur 12 mois dans le domaine de la recherche et le développement au cours des trois premiers trimestres de 2020.

Jusqu'à présent, les capsules Lianhua Qingwen, qui sont le médicament chinois breveté fabriqué par Yiling Pharmaceutical, ont été commercialisées dans plus de 20 pays et régions, dont le Canada, la Russie, les Philippines et le Koweït. Lianhua Qingwen a été officiellement approuvé pour le traitement des patients atteints de la COVID-19 en Chine, au Koweït, en Ouzbékistan et en Mongolie.

SOURCE Yiling Pharmaceutical