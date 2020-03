Yingli a obtenu une commande de 260 MW avec une restructuration de la dette

BAODING, Chine, 12 mars 2020 /PRNewswire/ -- Après avoir reçu plus de 100 MW de commandes à l'étranger le mois dernier, Yingli Green Energy Holding Company Limited (« Yingli ») (OTC Pink : YGEHY) a récemment signé un accord avec une entreprise d'État pour fournir 260 MW de panneaux solaires à haut rendement pour le projet de démonstration d'énergie intelligente Zhangbei Internet Plus, situé dans la zone nationale de démonstration d'énergie renouvelable de la ville de Zhangjiakou, dans la province du Hebei. C'est une nouvelle preuve que la confiance que les clients accordent à Yingli se rétablit progressivement grâce à la restructuration de sa dette.

Depuis qu'elle est entrée dans la phase de mise en œuvre en 2019, la restructuration de la dette de Yingli a remarquablement progressé. Le plan de restructuration a été reconnu par toutes les parties prenantes, y compris les créanciers, les gouvernements, le tribunal et plusieurs modalités de travail détaillées ont été introduites. Toutes les parties travaillent d'arrache-pied pour poursuivre la procédure judiciaire. Dans le cadre de la procédure judiciaire, l'entreprise coopérera avec le tribunal et l'administrateur conformément à la loi pour assurer le fonctionnement normal de l'entreprise. Les principes de la restructuration de la dette consistent à protéger au maximum les intérêts des créanciers et à promouvoir le développement durable à long terme de l'entreprise, fondé sur la commercialisation et l'État de droit. Les principaux éléments du plan de restructuration comprennent la conversion de la majorité des dettes financières de ses principales filiales en RPC en participations de contrôle dans les filiales, le remboursement intégral et ordonné de certaines parties des dettes financières et autres dettes, et l'injection de fonds par la plateforme appartenant au gouvernement local par le biais de la cession de certains droits d'utilisation des terres de la société afin de protéger les intérêts des créanciers. En outre, l'entreprise et le groupe de travail sur la restructuration ont également entretenus des contacts approfondis avec plusieurs investisseurs industriels potentiels, qui se sont montrés très intéressés à participer à la restructuration de la dette de Yingli et qui ont effectué des travaux préliminaires tels que l'audit préalable.

La nouvelle société Yingli restructurée retrouvera un développement sain car son ratio d'endettement devrait baisser pour atteindre le niveau optimal du secteur, et son flux de trésorerie sera également grandement amélioré. La nouvelle société Yingli continuera à améliorer la recherche et le développement ainsi que la fabrication. Sur la base du maintien d'une échelle modérée, elle s'en tiendra à un développement de haute qualité en développant une coopération étendue avec tous les partenaires, en promouvant les mises à niveau technologiques et en renforçant la compétitivité des produits. Elle continuera également à innover en matière de modèles d'entreprise, à améliorer la rentabilité et le rendement, et à accroître encore le développement du marché.

