Yingli est officiellement entré en processus de restructuration judiciaire

BAODING, Chine, 10 juin 2020 /PRNewswire/ -- Le 9 juin (heure de l'Est), l'entreprise photovoltaïque Yingli Green Energy Holding Co., Ltd. (« Yingli ») (OTC Pink : YGEHY) a annoncé que le tribunal populaire intermédiaire de la municipalité de Baoding a officiellement accepté la demande de restructuration de sa filiale en Chine, à savoir Yingli Energy (China) Co., Ltd. Cela signifie que les efforts de restructuration de la dette au cours des cinq dernières années sont officiellement entrés dans la phase de restructuration judiciaire. Un administrateur a été nommé pour superviser les travaux de restructuration et, dans les mois à venir, un plan de mise en œuvre de la restructuration devra être formulé et rendu contraignant par décision judiciaire. Selon les professionnels du droit, l'engagement de la procédure judiciaire est essentiel pour faciliter la mise en œuvre effective du plan de restructuration.

« Grâce aux efforts conjoints des départements concernés et des principales banques créancières, l'orientation et les plans spécifiques de la restructuration ont été fondamentalement déterminés, » a déclaré Yiyu Wang, directeur financier de Yingli Green Energy. La phase de pré-restructuration s'est achevée ; elle comprenait les tâches d'évaluation, d'audit, de formulation et d'amélioration du plan de restructuration. Les créanciers sont parvenus à un consensus sur le fait que le plan de restructuration suivra les principes de la commercialisation et de l'État de droit. Les principaux éléments du plan de restructuration comprennent la conversion d'une partie importante des dettes financières des principales filiales de Yingli en RPC en participations de contrôle dans les filiales, le remboursement complet et ordonné de certaines parties des dettes financières et autres dettes, et l'injection de fonds dans des plateformes tierces. En outre, il y a de fortes chances que des investisseurs stratégiques soient bientôt mis à contribution pour améliorer encore les actifs et la situation de trésorerie ainsi que pour renforcer les avantages concurrentiels.

Afin de promouvoir une restructuration en douceur, Yingli coopérera activement avec le tribunal et l'administrateur conformément à la loi, remplira ses obligations, protégera les droits et intérêts légitimes de toutes les parties et communiquera avec les parties concernées. En attendant, Yingli maintiendra également une production et des opérations régulières et continuera à entreprendre les commandes et garanties existantes de l'objet de la restructuration. L'exécution des contrats de travail et les salaires et avantages des employés ne seront pas affectés ; les droits et intérêts légitimes des fournisseurs et des clients seront protégés.

Il est prévu qu'après le début de la période de restructuration, Yingli se concentre sur la mise en œuvre du plan de restructuration, ainsi que sur l'innovation de son modèle d'exploitation commerciale, l'optimisation de la répartition des capacités, la modernisation des lignes de production des installations et la libération des réserves de technologie de pointe. La nouvelle société Yingli restructurée retrouvera un développement sain car son ratio d'endettement devrait baisser pour atteindre un niveau moyen ou faible pour le secteur, et son flux de trésorerie sera également considérablement amélioré. En outre, le leadership technologique et la compétitivité des produits seront encore renforcés afin d'améliorer la stabilité et la compétitivité de la chaîne d'approvisionnement industrielle.

