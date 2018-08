YM Tech commercialise trois nouveaux relais EV

Trois nouveaux produits sont disponibles, EVH400, EVH600 et EVH1000 : tous sont conçus avec un excellent système d'étanchéité et une technologie brevetée.

EVH400 est un contacteur sur CC à 400A, de 1000Vcc. Il est compact, d'une grande longévité électrique et éminemment résistant aux courts-circuits. EVH400 est utilisé pour les systèmes de stockage d'énergie, les convertisseurs solaires, les bus électriques et les chargeurs rapides.

EVH600 est un contacteur sur CC à 600A, de 750Vcc, également compact, d'une grande longévité électrique et éminemment résistant aux courts-circuits.

EVH1000 est un contacteur sur CC mécanique, adapté à un usage sur 1000V/100A. L'utilisateur peut activer et désactiver le courant continu en toute sécurité. EVH1000 peut être utilisé pour les chargeurs de bus électriques ou les simulateurs électromécaniques de systèmes. Doté d'une plus forte endurance électrique, il est d'usage très sûr.

YM Tech, spécialiste de l'élaboration et de la production de relais, est très apprécié du secteur des relais haute tension sur CC. Le relais est un dispositif de commutation qui contrôle le transport de l'énergie électrique dans les produits électriques et électroniques.

Le relais est non seulement utilisé dans l'électronique traditionnelle, mais peut également être utilisé dans le secteur de l'énergie respectueuse de l'environnement, à l'instar des véhicules électroniques, ce qui en fait une nouvelle étoile montante du marché.

YM Tech a été créé en 1998 et a consacré 20 ans de son existence à l'élaboration de relais. La société compte une usine dans le complexe industriel d'Ochang en Corée. Son principe de gestion est de fournir des produits de qualité aux clients et de développer une technologie reposant sur l'esprit d'entreprise. YM Tech a continuellement œuvré à la R-D, assurant ainsi une technologie concurrentielle. S'appuyant sur cette haute technologie, la société produit à la fois des relais haute tension à courant continu et des relais basse tension. Elle fournit des produits dans divers domaines, tels que les véhicules électriques, les systèmes de charge, les dispositifs d'économie d'énergie, les centrales solaires, les centrales éoliennes, les armes militaires et les aéronefs.

YM Tech a élaboré le premier relais de contrôle bilatéral EV au monde qui n'a pas de polarité. La société est mondialement reconnue pour sa technologie certifiée UL, CE, CCC. Elle collabore activement avec de nombreuses entreprises liées à l'énergie en Chine, au Japon, en Europe et aux États-Unis.

Contact : Yang, Youngmin (ymtech@goodymt.com / +82-43-212-6651)

Page d'accueil : http://www.goodymt.com/?lang=en

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/728143/YM_Tech_new_EV_relay.jpg

