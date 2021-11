Ÿnsect anuncia nova organização e gestão para orientar aceleração e crescimento bem como sua ambição de alimentar o mundo de forma sustentável

PARIS, 30 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Ÿnsect, líder mundial na produção de proteínas naturais de insetos e fertilizantes, anunciou hoje a contratação de três novos executivos para ocupar cargos de liderança. Em janeiro de 2021, a Ÿnsect ingressou no mercado de alimentos e, em seguida, em março, promoveu seu crescimento no mercado externo com a aquisição da empresa holandesa de tecnologia agrícola Protifarm. Em menos de um ano, a Ÿnsect se tornou rapidamente uma das líderes globais do setor agro-alimentar alternativo. Essas importantes contratações ajudarão a orientar a aceleração e o crescimento da Ÿnsect em sua ambição global de encontrar soluções alternativas para alimentar o mundo.

Unindo-se ao comitê executivo da Ÿnsect estão Shankar Krishnamoorthy – vice-presidente executivo e diretor de estratégia, Tina Lawton – vice-presidente executiva e diretora de crescimento e Isabelle Toledano-Koutsouris – vice-presidente executiva e diretora financeira e administrativa. Shankar, Tina e Isabelle chegam à Ÿnsect com experiências profissionais impressionantes, que ajudarão a Ÿnsect a ampliar sua atuação em todo o mundo. O novo comitê executivo, presidido por Elisabeth Fleuriot, também tem dois novos representantes: Jean-Gabriel Levon, cofundador da Ÿnsect, para o departamento de "impacto", e Nicolas Desombre para o departamento "digital".

Shankar Krishnamoorthy – vice-presidente executivo e diretor de estratégia

Shankar Krishnamoorthy tem quase quatro décadas de experiência comprovada como executivo global no setor de energia. Shankar liderou várias entidades empresariais no mundo todo, chegando à posição de membro do comitê executivo da Engie SA, líder global em eletricidade e gás.

Tina Lawton – vice-presidente executiva e diretora de crescimento

Tina Lawton é líder de negócios internacionais com mais de 25 anos de experiência em ciências da vida e setores adjacentes. Ao longo de sua carreira, engajou uma ampla variedade de partes interessadas para atingir objetivos comerciais compartilhados e alcançar crescimento, tanto em ambientes tradicionais quanto em startups e ambientes digitais. Tina já foi diretora global de transformação de negócios da Syngenta, uma produtora global de agroquímicos e sementes avaliada em USD 15 bilhões.

Isabelle Toledano-Koutsouris – vice-presidente e diretora financeira e administrativa

Isabelle Toledano-Koutsouris é executiva sênior com mais de vinte anos de experiência em finanças internacionais em bancos de investimento de alto nível. Isabelle tem vasta experiência em mercados de capitais internacionais, tendo administrado, mais recentemente, o grupo de mercado de capitais de dívidas e, posteriormente, criado o grupo de mercado de capitais privados na UBS na região da EMEA. Durante o tempo em que trabalhou na UBS, Isabelle atuou como membro da diretoria e como tesoureira da Association for Financial Markets in Europe (AFME). Foi também membro do conselho dos Global Visionaries da UBS, um programa desenvolvido para apoiar empreendedores e líderes de pensamento cujas empresas ajudam a atingir as Metas de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

"2021 tem sido um ótimo ano, e avançamos mais rápido do que o esperado, principalmente com a aquisição da Protifarm na Holanda. Atualmente, a Ÿnsect tem três unidades, incluindo duas em produção, e espera contratar 500 novos funcionários até 2023. Com uma perspectiva de forte crescimento, foi essencial fortalecer nossa organização para lidar melhor com nossa aceleração e crescimento." disse Antoine Hubert, presidente e CEO da Ÿnsect.

