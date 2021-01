Ÿnsect rumbo a ingresar en el mercado de alimentos humanos con una evaluación positiva de la EFSA

PARÍS, 14 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- Obtener la aprobación provisional de la EFSA[1] es un gran avance para la industria. Por lo general, facilita la obtención de futuras aprobaciones, particularmente, para el consumo humano de proteína de insectos desgrasada, que representa el segmento más grande del mercado de alimentos humanos en términos de valor y volúmenes, en especial, en el ámbito de los deportes y la nutrición saludable.

Ÿnsect ha identificado a estos mercados como los más prometedores con YnMeal, uno de sus ingredientes desgrasados.

Ÿnsect ha presentado su solicitud de Alimento Novedoso (sin solicitar la protección de información durante cinco años, de manera que sus datos pueden ser utilizados por otros dentro del sector europeo), que presenta un perfil de alérgenos mucho menor que al usar todo el insecto.

Ÿnsect presentará una solicitud de producto "generalmente reconocido como seguro" (GRAS) en los Estados Unidos en los próximos meses para abastecer el mercado de acondicionamiento físico y nutrición deportiva más grande del mundo.

Ÿnsect ya ha firmado un contrato comercial dentro de estos mercados, con lo que demuestra su posición líder en la industria.

El 13 de enero de 2021, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) anunció una evaluación favorable de la seguridad de los gusanos de la harina como alimento para humanos, tras la labor realizada por un grupo de trabajo francés sobre alimentos de la International Plaftorm of Insects for Food and Feed (IPIFF)[2] y sus miembros. La EFSA ha llegado a la conclusión de que este producto es seguro para el consumo humano, de conformidad con los procedimientos exigidos por la Unión Europea en relación con su nueva legislación alimentaria (Reglamento de la UE 2015/2283). Esta evaluación favorable deberá ser confirmada por la Dirección General de Salud de la Comisión Europea, que otorgará la autorización final para que se apruebe para el mercado en la Unión Europea.

El gusano de la harina es el primer insecto que recibe una evaluación de seguridad positiva para el consumo humano en el mundo. Este es un reconocimiento de que los gusanos de la harina son productos de primera calidad, ya que son los únicos considerados como "de calidad alimentaria", en comparación con otros insectos que se utilizan solo para alimentos de animales.

"Este avance es un logro importante que recompensa el trabajo que toda la industria de los insectos, mancomunada en la IPIFF, ha realizado durante años en Europa. Esperamos que esta evaluación positiva sea la primera de muchas", señaló Antoine Hubert, director ejecutivo de Ÿnsect.

Acerca de Ÿnsect

Ÿnsect es el líder mundial en la producción de proteínas de insectos y fertilizantes naturales. Fundada en París en 2011, esta empresa del índice Next 40 transforma insectos en ingredientes de primera calidad para mascotas, peces y plantas. Desde sus granjas de última generación, Ÿnsect utiliza tecnología patentada pionera protegida por 260 patentes en todo el mundo para producir gusanos molitor en granjas verticales. www.ynsect.com

[1] La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) es la agencia de la Unión Europea que proporciona asesoramiento científico independiente sobre los riesgos existentes y emergentes asociados con la cadena alimentaria, para ayudar a proteger a los consumidores, los animales y el medioambiente de los riesgos relacionados con los alimentos.

[2] La International Plaftorm of Insects for Food and Feed (IPIFF) es la organización europea que representa a las partes interesadas con actividad en la producción de insectos para uso en alimentos destinados a humanos y animales.

FUENTE Ÿnsect

