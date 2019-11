YOFC place le développement durable en tête de l'ordre du jour de la Conférence WOFC 2019

M. Zhuang a partagé, aux côtés des cadres dirigeants de Corning Inc. et de Prysmian Group, son point de vue sur l'état actuel du déploiement de la 5G en Chine et sur la manière dont YOFC développe des produits de grande qualité à l'ère de l'Internet du Tout (IoE selon l'anglais Internet of Everything).

M. Zhuang a expliqué que l'Internet du Tout jette les bases de l'ère de l'intelligence. « La fibre optique omniprésente est nécessaire pour établir des connexions entre les personnes et les choses et elle constitue le réseau neuronal de l'IoE », a-t-il déclaré.

En ce qui est du développement de la technologie 5G en Chine, M. Zhuang a déclaré que la deuxième économie mondiale est sur le point d'entrer dans l'ère de la 5G grâce à un déploiement à grande échelle qui aura lieu entre 2020 et 2021. Depuis le début de l'année, la Chine a connu un investissement total de 4,7 milliards d'USD dans la technologie 5G. En juin dernier, les autorités chinoises ont délivréses premières licences 5G et, en novembre, les trois principaux opérateurs de télécommunications du pays ont lancé le service commercial de la 5G.

M. Zhuang a précisé que les trois principaux opérateurs de télécommunications chinois prévoient d'installer entre 600 000 et 800 000 macro-stations dans des centaines de villes en 2020 et de déployer des millions de macro-stations d'ici à 2027, ce qui devrait stimuler le marché chinois de la fibre et du câble à long terme avec de bonnes perspectives.

Alors que la Chine entrevoit des perspectives prometteuses pour le développement de la fibre optique, des incertitudes demeurent à court terme. Les facteurs potentiels de fluctuation de la demande en termes de fibre optique 5G englobent le développement conjoint et le partage de réseaux entre opérateurs de télécommunications, la pression croissante sur les investissements dans la construction de la 5G, ainsi que la stratégie d'investissement pour la 5G de China Broadcast Network (CBN).

Se consacrant au développement de la fibre optique depuis 31 ans, YOFC est un acteur majeur dans ce domaine. L'entreprise cotée à Shanghai et à Hong Kong compte également l'une des chaînes industrielles les plus complètes au monde, qui englobe la fibre optique et le câble optique. Elle a mis en place un écosystème industriel pour promouvoir les applications de réseaux entièrement optiques et a déployé des projets essentiels dans toute la Chine, comme un projet de parc de réseaux entièrement optiques à Huagong S&T Enterprise Park, dans la province du Hubei.

À propos de YOFC

Yangtze Optical Fibre and Cable (YOFC) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de préformes de fibres optiques, de fibres optiques et de câbles à fibres optiques. Les produits de YOFC sont largement installés et adoptés par les acteurs du secteur des télécommunications de plus de 70 pays et régions du globe. Parmi ses principaux produits et solutions, on trouve des fibres optiques spéciales faites sur mesure et des câbles à fibre optique, des câbles coaxiaux RF et des accessoires. YOFC propose également des systèmes intégrés, la conception de projets et des services. L'entreprise répond aussi aux besoins de parties prenantes dans des secteurs tels que les services publics, les transports, l'industrie pétrolière et gazière et les médicaments, pour ne citer que ceux-ci. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : fr.yofc.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1035718/YOFC.jpg

Related Links

http://en.yofc.com



SOURCE YOFC