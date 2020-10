YOFC presenteert op China International Information and Communications Exhibition 2020

Nieuwe producten en oplossingen die helpen om een nieuwe infrastructuur te ontwikkelen, mogelijk gemaakt door de nieuwste generatie informatienetwerken en 5G

De robuuste industriële expertise van YOFC en meer dan 30 jaar onderzoek in ICT hebben het bedrijf in staat gesteld om een routekaart voor producten en oplossingen uit te werken die de ontwikkeling van een nieuw type infrastructuur mogelijk maken, mogelijk gemaakt door informatienetwerken van de volgende generatie. Met een wereldwijde uitrol van 5G in het verschiet, presenteerde YOFC innovaties in vijf hoofdcategorieën om tegemoet te komen aan dringende nieuwe infrastructuurbehoeften in het 5G-tijdperk, namelijk 5G-serie producten en oplossingen, Power Grid Communication, Industrial Internet, Big Data Centers en Rail Transport.

Het bouwen van een robuust 5G-ecosysteem vereist nieuwe glasvezel-, kabel- en optische modules van hoogwaardige kwaliteit en efficiëntie. YOFC heeft oplossingen ontwikkeld voor verschillende slimme toepassingen die de overgang naar 5G en het Internet Van Alles zullen helpen versnellen. Als onderdeel van de productreeks en oplossingen voor 5G-faciliteiten, presenteerde YOFC MWDM Front-haul-oplossing, kabeloplossing voor carrier-netwerk en optische zendontvanger voor 5G.

Om de uitdagingen van geavanceerde en complexe netwerken van elektriciteitstransmissie met ultrahoge spanning (UHV) aan te gaan, presenteerde YOFC zijn nieuwste producten die ontworpen zijn voor een schoner, veiliger en efficiënter, modern energiesysteem. Tussen dit aanbod beschikt de G.654.E-vezel over een extreem lage demping met een groot effectief oppervlak, OPGW-kabels met veel vezels en een bewakingssysteem voor ijsafzetting.

Groen, flexibel, snel en slim, dit zijn enkele van de belangrijkste kenmerken die de toekomst van grote datacenters bepalen. YOFC heeft geïntegreerde bekabelingsoplossingen ontwikkeld voor datacenters met een hoge dichtheid, hoge prestaties, betrouwbaarheid en schaalbaarheid. Producten, zoals optische zendontvangers en alles-in-één kasten die gebruikmaken van een edge-computing-geïntegreerde infrastructuur, zorgen voor een effectievere connectiviteit en betrouwbare beveiliging voor netwerktransmissie en informatieverwerking voor datacenters.

Voor transport per spoor heeft YOFC zijn kracht in kabelproductie gebruikt om talloze technologieën te ontwikkelen voor het openbaar vervoer in de stad die volledige banden, brede dekking en lage demping bereiken, waaronder lekkende coaxkabel met 5G-breedbandstraling, gedistribueerd temperatuursysteem en gedistribueerd trillingsbewakingssysteem. Deze technologieën voldoen aan de eisen van stedelijke spoorwegsystemen voor communicatie en bevorderen de toepassing van digitale technologieën in stedelijk spoortransport.

Slimme oceaan- en huisoplossingen

YOFC biedt gediversifieerde producten en oplossingen voor slim toerisme, slimme samenlevingen en slim onderwijs die een breed scala aan slimme diensten bieden, zich richten op het volledig optische F5G-netwerk en transformeren van "Fiber to the Home (FTTH)" naar "Fiber to Everywhere" door de toepassing van de optische technologie uit te breiden naar alle servicescenario's. Op de tentoonstelling presenteerde YOFC zijn belangrijkste technologieën voor de oceaan en voor thuis.

Slimme oceaanoplossingen: YOFC toonde optische kabels voor op de zeebodem en voor gebruik in verschillende transoceanische communicatiesystemen die toepasbaar zijn voor zowel diepe als ondiepe zee. De oplossing bevat ook wisselstroom (gelijk) onderzeese (foto-elektrische composiet) kabels voor krachtoverbrenging;

YOFC toonde optische kabels voor op de zeebodem en voor gebruik in verschillende transoceanische communicatiesystemen die toepasbaar zijn voor zowel diepe als ondiepe zee. De oplossing bevat ook wisselstroom (gelijk) onderzeese (foto-elektrische composiet) kabels voor krachtoverbrenging; Slimme thuisoplossingen: waaronder YOFC's originele BendRobust™ speciale buigbestendige vezel en zelfontwikkelde, zeer efficiënte, foto-elektrische conversiechip die in verschillende complexe omgevingen voor stabiliteit en het leveren van hoge prestaties.

Terwijl informatie- en communicatietechnologie (ICT) een revolutie teweegbrengt in de manier van leven van mensen, blijft YOFC zich inzetten voor de kernmissie om een slimme link tot stand te brengen om een beter leven te creëren, en om wereldwijde klanten te bedienen met door innovatie geleide, krachtige en hoogwaardige kwaliteitsproducten; samenwerken met wereldwijde partners om een betere toekomst op te bouwen.

