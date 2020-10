YOFC teilt die Vision für die zukünftige optische Industrie auf der virtuellen World Optical Fibre and Cable Conference 2020

In der Grundsatzrede rief Dr. Zhuang Dan, Exekutive Director und Präsident von YOFC, globale Unternehmen dazu auf, sich den Herausforderungen und Chancen der Branche in der Zeit nach der Pandemie zu stellen, um die Entwicklung rein optischer Netzwerke zu beschleunigen. Später auf dem Führungsgremium, in dem sich die Führungskräfte der drei großen Unternehmen der globalen Glasfaser- und Kabelindustrie versammelten, teilte Dr. Zhuang seine Erkenntnisse darüber mit, wie die optische Kommunikationsindustrie auf die Pandemie reagieren sollte, und diskutierte mit Führungskräften von Corning Inc. und der Prysmian Group, wie sich der Markt in den nächsten fünf Jahren entwickeln würde.

„Obwohl der Ausbruch von COVID-19 erhebliche Auswirkungen auf unser tägliches Leben und die Weltwirtschaft hat, bleibt die Nachfrage nach Glasfasern und -kabeln stabil. Die Branche steht jedoch noch immer vor einer bevorstehenden Erschütterung, da das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage die Preise für optische Produkte nach unten gedrückt hat. Im Kampf gegen diese Pandemie haben wir eine zunehmende Anpassung der Telekommunikation erlebt, die eine entscheidende Rolle bei der Eindämmung der Ausbreitung des Virus und der Verbindung von Menschen und Unternehmen spielt. Dies hat zu einem drastischen Anstieg der Internetnutzung für Fernarbeit, Bildung und Gesundheitsversorgung geführt und stellt große Anforderungen an neue volloptische Netzwerke, Datenzentren sowie an die neuen Infrastrukturen mit 5G-Technologie und Informationsnetzwerke der nächsten Generation", erklärte Zhuang Dan.

„Angesichts der Herausforderungen und Chancen hat YOFC seine Anstrengungen bei der Pionierarbeit zur Entwicklung neuer Technologien und Produkte für volloptische Netzwerke verstärkt, indem es sich auf F5G und 5G konzentriert. Um ein Internet der Dinge aufzubauen, das durch die Integration von festen und mobilen 5G-Netzwerken betrieben wird, bieten wir weiterhin neue Lösungen für Industriepartner an, um ihnen ihre Geschäftsinnovation und Projektzusammenarbeit zu erleichtern. Außerdem bemühen wir uns, der Industrie bei der Beschleunigung des Übergangs zu den rein optischen Netzwerken in der Ära nach der Pandemie zu helfen", fügte er hinzu.

Mit dem Ziel, volloptische Netzwerke zu errichten, um die industrielle Produktion, das Geschäft und das tägliche Leben der Menschen digital zu transformieren, konzentriert sich YOFC auf den Aufbau flexibler, intelligenter, grüner, volloptischer Rechenzentren, die für alle Produktions- und Geschäftsszenarien einsetzbar sind. Das Unternehmen bietet auch Lösungen für den gesamten Lebenszyklus an, um die Anforderungen verschiedener Branchen an Cloud Computing im 5G-Zeitalter zu erfüllen.

YOFC hat es sich zur Aufgabe gemacht, die digitale Transformation des städtischen Schienenverkehrs zu fördern, indem es den Aufbau intelligenter unterirdischer Transportsysteme unterstützt, die mit Gigabit-Internet betrieben werden. Um eine neue Ära für elektronische Kommunikationsinfrastrukturen einzuleiten, hat YOFC nicht nur ein neuronales System für das digitale Netz konstruiert, das bei den UHV-Übertragungsprojekten in China eingesetzt wurde, sondern auch ein volloptisches industrielles 5G+-Internet aufgebaut, um eine intelligente Transformation für Unternehmen zu fördern. Darüber hinaus hat sich YOFC von einem Hersteller zu einem umfassenden Lösungsanbieter gewandelt, der in Zusammenarbeit mit Betreibern 5G-Fronthaul-Netzwerke aufgebaut hat. YOFC ist bestrebt, die rein optische Industrie in der Welt nach einer Pandemie voranzutreiben.

Die jährliche CRU World Optical Fibre and Cable Conference hat sich als die wichtigste Veranstaltung für Führungskräfte aus der globalen Lieferkette für Glasfaser- und Kommunikationskabel etabliert. Die CRU Group, der Organisator der Veranstaltung, ist ein weltweit führendes Business-Intelligence-Unternehmen, das Marktanalysen für die optische Industrie anbietet. Die Berichte der CRU Group genießen in der globalen Telekommunikationsindustrie hohes Ansehen und liefern wichtige Daten und Analysen für die vor- und nachgelagerten Zulieferer in den Lieferketten.

In Partnerschaft mit der CRU brachte YOFC diese globale Konferenz erstmals nach Asien, indem es 2015 die Asien-Pazifik-Konferenz für Glasfaser und Kabel in China veranstaltete. In den Jahren 2016 und 2017 wurde die World Optical Fibre and Cable Conference durch eine gemeinsame Anstrengung von YOFC und CRU offiziell in China und Asien eingeführt und später in eine der einflussreichsten Kommunikationsplattformen in der globalen optischen Industrie umgewandelt.

In den folgenden zwei Jahren spielte das YOFC in Zusammenarbeit mit Corning Inc. und der Prysmian Group weiterhin eine wichtige Rolle beim Upgrading der World Optical Fibre and Cable Conference. Das Jahr 2021 markiert die vierte Zusammenarbeit zwischen YOFC und CRU und unterstreicht die hohe Anerkennung der CRU für die führende Rolle von YOFC in der globalen Glasfaser- und Kabelindustrie.

