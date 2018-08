YOHJI YAMAMOTO INC. spustí dne 22. srpna 2018 svůj oficiální internetový obchod "THE SHOP YOHJI YAMAMOTO"

TOKYO, 22. srpna 2018 /PRNewswire/ -- Společnost Yohji Yamamoto Inc. spustí dne 22. srpna 2018 celosvětově svůj internetový obchod THE SHOP YOHJI YAMAMOTO. Nabídka e-shopu bude v anglickém jazyce a nákupy bude možné uskutečňovat v amerických dolarech. Internetový obchod bude nabízet značku S'YTE dostupnou pouze online i další značky, jako například Ground Y, Y's, Yohji Yamamoto Produce (zboží dostupné pouze online), Yohji Yamamoto + noir (zboží dostupné pouze online), discord Yohji Yamamoto, LIMI feu a další. Značky S'YTE a Ground Y se v tento den poprvé představí zákazníkům po celém světě, jelikož doposud byly k dostání pouze v Japonsku. V internetovém obchodě bude možné platit kartami VISA, MASTERCARD nebo přes PayPal a zboží bude doručováno do 130 zemí světa prostřednictvím EMS.

Internetový obchod THE SHOP YOHJI YAMAMOTO nabízí řadu prvků a funkcí, díky nimž bude nakupování online mnohem příjemnější. Aby zákazníci lépe porozuměli nabízenému zboží, budou moci si ho prohlédnout na modelech. Každá značka bude mít navíc i svoji vlastní stránku a tzv. „lookbook", který zákazníkům představí koncepci jednotlivých značek.

Po spuštění e-shopu má společnost v úmyslu vydat na začátku září i aplikaci. Ve stejném měsíci pak plánuje zahájit online prodej i v čínštině.

THE SHOP YOHJI YAMAMOTO | www.theshopyohjiyamamoto.com

S'YTE - je "et Y's" pozpátku, což znamená "s Y's" ve francouzštině. Značka byla uvedena na trh v září 2011, je dostupná pouze online a představuje vstupní bránu ke kolekcím módního návrháře Jódžiho Jamamota.

Ground Y - nabízí novou módní koncepci - styl, který je nestárnoucí a unisex - tím, že slaďuje různé aspekty návrhů Jódžiho Jamamota. Značka Ground Y dobře padne každému bez ohledu na pohlaví či věk, díky čemuž se těší všeobecné oblibě a nabízí řadu populárních oděvů.

Y's - funkční a důstojné modely pro každodenní nošení -- v rámci jedinečné kategorie, která se etablovala sama, tato kolekce je utvářena univerzálními hodnotami a jedinečnými vzory. Jedná se o konfekční oblečení, kterým ateliérový tým návrhářů vyjadřuje identitu značky.

YOHJI YAMAMOTO PRODUCE - tuto značku řídí ateliérový tým Jódžiho Jamamota, reprodukuje jeho největší archivované hity a představuje cenově dostupnou kolekci k řadě Yohji Yamamoto pour Homme.

Yohji Yamamoto + NOIR - vyjadřuje pohled na svět Jódžiho Jamamota prostřednictvím neformálního oblečení. Tato kolekce je ve stylu černé a zaměřuje se na objem a vyváženost látky, nabízí klasiky oproštěné od momentálních trendů, elegantní a propracovanou oslnivou hodnotu Jódžiho Jamamota. K dispozici budou i produkty dostupné pouze online.

discord Yohji Yamamoto - z roku 2014 přináší nový smysl pro hodnotu prostřednictvím luxusních doplňků navržených Jódži Jamamotem. Slovo „discord", tedy neshoda či nesoulad, odráží estetičnost neúplnosti a asymetrii, které jsou filozofií tohoto návrháře.

LIMI feu - zdůrazňuje atmosféru, objem a pohodlnost odstraněním nadbytečných prvků a záměrně nechává volný prostor pro doplnění vlastní osobnosti každého jednotlivce. Odpoutáním se od normalizovaného trendu designérka Limi Jamamoto vkládá své pocity a vůli do rovné a pravidelné siluety a současně své návrhy kombinuje s originálním vzdušným přehozem zakrývajícím tělo.

