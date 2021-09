Yotpo und Shopify schließen mehrjährige Plattform-Partnerschaft

Tomer Tagrin, CEO von Yotpo, erklärte: „Diese neue Plattform-Partnerschaft ist ein bedeutender Meilenstein in unserer Unternehmensentwicklung, in unserer langjährigen Beziehung zu Shopify und im Service für unsere Kunden. Mit der Aufnahme von SMS-Marketing in die Yotpo-Plattform im letzten Jahr stehen Shopify-Händlern nun fünf innovative Produkte zur Verfügung. Wir freuen uns auf eine noch engere Zusammenarbeit mit Shopify, um intelligentere, vernetzte Erlebnisse zu schaffen, die unseren gemeinsamen Kunden einen echten Mehrwert bieten.

„Unsere beiden Unternehmen teilen die Überzeugung, dass die Zukunft des Handels nur dann erfolgreich sein wird, wenn die Händler in der Lage sind, eine direkte Beziehung zu ihren Kunden aufzubauen. Diese Plattform-Partnerschaft ist eine direkte Antwort auf den enormen Zeit- und Energieaufwand der Händler im Wettbewerb um die Aufmerksamkeit ihrer Kunden. Durch die tiefere Integration unserer beiden Technologien arbeiten Yotpo und Shopify zusammen, um den Marketing-Tech-Stack zu erneuern und die Infrastruktur des E-Commerce grundlegend neu zu gestalten."

Brandon Chu, VP Product Acceleration bei Shopify, fügte hinzu: „Yotpo ist ein leuchtendes Beispiel dafür, was im Shopify-Ökosystem von Partnern und Entwicklern möglich ist. Wir haben beobachtet, wie das Team Händlern einen unglaublichen Mehrwert bietet, und wir bewundern ihre Hartnäckigkeit und Leidenschaft für den Aufbau einer besseren Version des E-Commerce, bei der unabhängige Marken die Beziehungen zu ihren Kunden selbst in der Hand haben. Tausende von Händlern vertrauen auf die Marketingtechnologie des Unternehmens, und wir freuen uns, in das Wachstum des Unternehmens zu investieren und gemeinsam eine noch stärkere Wirkung zu erzielen.

„Wir hoffen, dass die Geschichte von Yotpo und unsere strategische Partnerschaft unserem Ökosystem zeigt, welchen Einfluss Sie auf unsere Plattform haben können. Sobald Sie eine gewisse Größe erreicht haben, möchte Shopify eine Produktallianz mit Ihnen aufbauen - zum Wohle der Händler, für immer."

Yotpo ist eine der größten Erfolgsgeschichten des Shopify-Ökosystems, einer Gemeinschaft von Entwicklern und Partnern, die Apps entwickeln, die über 1,7 Millionen Händler unterstützen. Yotpo hat es sich zur Aufgabe gemacht, Händlern dabei zu helfen, ihre Kundenbeziehungen mit innovativen Funktionen zu stärken, die durch Produkte für SMS Marketing, Loyalität, Empfehlungen, Bewertungen und visuellen UGC verfügbar sind. Zu den gemeinsamen Kunden von Yotpo und Shopify gehören Steve Madden, Princess Polly, Brooklinen , ThirdLove , UNTUCKit , Chubbies , Sol de Janeiro, Alkaline Herb Shop und Parks Project.

Um die Neuigkeiten zu erläutern und die Diskussion über die Möglichkeiten, die diese Beziehung für Händler und andere Partner eröffnet, zu vertiefen, veranstaltet Yotpo am 14. September 2021 ein virtuelles Branchenevent. Um sich anzumelden, besuchen Sie die Veranstaltungsseite.

Informationen zu Yotpo

Yotpo ist eine eCommerce-Marketing-Plattform, die Tausenden von zukunftsorientierten Marken wie Steve Madden, Brooklinen und Princess Polly hilft, das Wachstum im Direktvertrieb zu beschleunigen. Die einheitliche Plattform von Yotpo integriert fortschrittliche Lösungen für Loyalty & Referrals, SMS Marketing, Reviews und mehr, um das Kundenengagement zu erhöhen, die Community zu fördern und die Kundenbindung zu verbessern. Yotpo lässt sich in die Tools integrieren, die Online-Unternehmen täglich nutzen, darunter Google und Instagram, und ist auf den meisten eCommerce-Plattformen verfügbar, darunter Shopify, Salesforce Commerce Cloud, Adobe Commerce und BigCommerce. Yotpo zählte drei Mal zu den Forbes Cloud 100-Unternehmen mit Teams auf der ganzen Welt, darunter in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Israel, Bulgarien und Australien. Yotpo stellt ein! Besuchen Sie yotpo.com/jobs.

Medienkontakte

Cristina Dinozo

[email protected]

+1 (347) 886-6473

KWT Global für Yotpo

Lou Bailey

[email protected]

+44 (0)7528 378 114

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1611139/Yotpo_and_Shopify.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/824594/Yotpo_Logo.jpg

http://www.yotpo.com



