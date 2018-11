Young Living anuncia nueva granja asociada en Tatham, Australia

LEHI, Utah, 8 de noviembre de 2018 /PRNewswire/ -- Young Living Essential Oils, el líder mundial en aceites esenciales, anunció hoy que la Granja Gihndagun (se pronuncia Gihn-dah-gun) en Tatham, Australia, será la más reciente granja asociada de la compañía. Gihndagun —que significa "respeta la tierra" en el idioma aborigen australiano— proveerá a Young el aceite esencial Living Melaleuca Alternifolia (Árbol del Té), uno de los aceites esenciales más amplia y extensamente usados. El Árbol del Té se puede usar para todo, desde soluciones para limpieza del hogar hasta cuidado de la piel.

La Granja Gihndagun, ubicada cerca de un pueblo pequeño 220 kilómetros al sur de Brisbane, es la tercera granja asociada de Young Living en Australia.

Young Living es la única compañía de aceites esenciales que tiene sus propias granjas. Al abastecerse 100 por ciento a partir de sus granjas corporativas, granjas asociadas y proveedores certificados Seed to Seal®, Young Living tiene total visibilidad de la producción de sus aceites: desde la siembra y el cultivo hasta la cosecha y el destilado.

"Dondequiera que Young Living eche raíces, es importante que nos asociemos con la comunidad local y aprovechemos el conocimiento local de la botánica", señaló Lauren Walker, directora de Cadena de Suministro de Young Living Essential Oils. "Estamos emocionados por unir fuerzas con esta compañía familiar, que tiene más de 20 años de experiencia agrícola e invierte habilidades e intelecto en cada etapa del proceso de producción del aceite de Árbol del Té. Al igual que Young Living, están dedicados a las prácticas de cultivo sostenible, principios socialmente conscientes y la más alta calidad en producción de aceite esencial".

La Granja Gihndagun cuenta con 40 hectáreas de suelo rico que se cultiva con biomasa de árbol totalmente natural, astillas de madera y fertilizante de origen natural. Los cultivos se nutren con agua de irrigación, que es capturada y reutilizada. La granja se enorgullece de operar conforme con el Código de Prácticas de la Asociación Industrial del Árbol del Té australiana, y tiene certificación Halal.

Para ayudar a cumplir con estos rigurosos estándares, el aceite de Árbol del Té de la Granja Gihndagun es sometido a prueba en el cercano laboratorio Southern Cross University Plant Science (SCPS), que es reconocido a nivel global por su programa de aceites esenciales, antes de ser enviado a los laboratorios de Young Living para pruebas adicionales. De hecho, dos facultades del SCPS también son miembros del comité de aceites esenciales de la Organización Internacional para Estandarización.

Todos los aspectos del proceso agrícola de la Granja Gihndagun -desde la plantación al destilado- son monitoreados y mantenidos en asociación con pruebas y prácticas de control de calidad. Una auditoría independiente también asegura que todos los aceites esenciales producidos cumplan con el estricto compromiso de calidad Seed to Seal de Young Living.

En su calidad de líder mundial en aceites esenciales y por ser un destilador de aceites esenciales de renombre, Young Living está mejorando continuamente sus granjas y sociedades globales al tiempo que sigue dedicada al compromiso de calidad Seed to Seal. Young Living tiene el compromiso de crear aceites esenciales y productos puros y de alta calidad mediante métodos respetuosos del medioambiente.

Beneficios de la Granja Gihndagun

La Granja Gihndagun tiene casi 20 años de experiencia en prácticas de cultivo sostenible para el aceite esencial de Árbol del Té australiano.

La granja cumple con el Código de Práctica de la Asociación Industrial del Árbol del Té australiana.

Asimismo, adhiere a principios socialmente conscientes.

La granja produce exclusivamente para Young Living .

Para saber más sobre las granjas globales de Young Living, por favor visite YoungLiving.com.

Acerca de Young Living Essential Oils

Young Living Essential Oils, LC, con sede en Lehi, Utah, es el líder mundial en aceites esenciales que ofrece los productos con aceites esenciales infundidos de más alta calidad. Young Living asume con seriedad su liderazgo en la industria y establece el estándar con su compromiso de calidad patentado Seed to Seal®, que contempla tres pilares decisivos: Abastecimiento, Ciencia y Estándares. Estos principios rectores ayudan a Young Living a proteger el planeta y brindar productos puros y auténticos que sus miembros pueden usar y compartir con confianza con amigos y familia. Los productos de Young Living -todos provenientes de granjas asociadas o de empresas, así como proveedores certificados Seed to Seal- no solo promueven un estilo de vida saludable, sino que también ofrecen oportunidades para que más de cinco millones de miembros globales alcancen sus objetivos y el bienestar de una vida plena alineando su trabajo con sus valores y pasiones. Para más información, visite YoungLiving.com, siga a @younglivingeo en Twitter o denos Me Gusta en Facebook.

