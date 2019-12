Young Living anuncia una nueva asociación con una granja de cereales francesa

LEHI, Utah, 11 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- Young Living, el líder mundial en aceites esenciales, anunció una nueva asociación con la granja Golden Einkorn Farm en Sault, ubicada en la región francesa de Provenza. Golden Einkorn Farm es el socio más reciente de Young Living y es uno de los productores seleccionados cuidadosamente por la compañía para producir su popular grano antiguo de einkorn y otros productos elaborados con einkorn.

Esta granja familiar de 600 acres está dirigida por Jerome Reynard, socio de Young Living desde hace mucho tiempo. Reynard y su familia viven en el lugar y trabajan en los campos de einkorn y dirigen la instalación de molienda, utilizando un sistema de selección de granos de alta tecnología en combinación con la molienda de piedra a la antigua usanza. Aunque Golden Einkorn Farm es una nueva granja asociada de Young Living, tiene conexiones de larga data con la empresa, ya que forma parte de la misma cooperativa agrícola que otras granjas de Young Living en la región.

Golden Einkorn Farm se ha esforzado por implementar prácticas agrícolas sostenibles que ayudan a proteger la tierra. La finca utiliza únicamente agua de lluvia para el riego en los cultivos de einkorn, naturalmente de bajo mantenimiento, y para fertilizar utiliza materia orgánica como estiércol, abono vegetal y restos de tallos de einkorn. El personal de la finca también está construyendo un almacén alimentado por energía solar, donde almacenarán sus tractores y otros equipos. Todo lo que resta del proceso de molienda de la harina de einkorn se utiliza como alimento para los animales o como abono natural adicional, lo que garantiza la eficiencia y la sostenibilidad. La granja recicla todo lo que puede, con el objetivo de no producir residuos.

"A medida que Young Living entra en una nueva era definida por la sostenibilidad y la responsabilidad medioambiental, estamos encantados de encontrar un socio ejemplar como Golden Einkorn Farm", dijo Lauren Walker, directora general de compras de Young Living. "Esperamos establecer nuevos estándares industriales de protección del medio ambiente en la industria del bienestar y continuar encontrando fincas asociadas sostenibles como la Golden Einkorn Farm. Esta es una parte crucial de esa misión. No podríamos estar más contentos con el trabajo que hace Jerome para llevar a nuestros miembros el antiguo grano de einkorn de una manera tan ecológicamente responsable".

Young Living espera que la granja Golden Einkorn sirva de ejemplo de las prácticas agrícolas sostenibles y ambientalmente responsables que la empresa ha adoptado como el estándar para sus fincas de propiedad y las de sus socios.

Para obtener más información sobre la Golden Einkorn Farm, visite el sitio YoungLiving.com.

Acerca de Young Living Essential Oils

Young Living Essential Oils, LC, con sede en Lehi, Utah, es el líder mundial en aceites esenciales y ofrece la mejor calidad de productos con infusión de aceites disponibles. Young Living se toma muy en serio su liderazgo en la industria, estableciendo el estándar con su compromiso de calidad Seed to Seal®, que incluye tres pilares fundamentales: aprovisionamiento, ciencia y estándares. Estos principios rectores ayudan a Young Living a proteger el planeta y proporcionar productos puros y auténticos que sus miembros pueden utilizar y compartir en confianza con sus amigos y familiares. Los productos de Young Living -que provienen todos de granjas propiedad de empresas, granjas asociadas y proveedores certificados por Seed to Seal- no sólo apoyan un estilo de vida saludable, sino que también ofrecen oportunidades para que sus más de seis millones de miembros en todo el mundo consigan encontrar una sensación de propósito y bienestar de vida completa, al alinear su trabajo con sus valores y sus pasiones. Para obtener más información, visite YoungLiving.com, siga @youngliving en Instagram, o denos un "Me gusta" en Facebook.

Contacto de prensa:

Para consultas de prensa, póngase en contacto con prinquiries@youngliving.com.

