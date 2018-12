Young Living anuncia una nueva granja asociada en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México

LEHI, Utah, 20 de diciembre de 2018 /PRNewswire/ -- Young Living Essential Oils, líder mundial en aceites esenciales, anunció en el día de hoy que la granja Finca Victoria de Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, se convertirá en la nueva granja asociada de la compañía. La granja Finca Victoria proporcionará aceites esenciales de lima y pomelo a Young Living, al mismo tiempo que su estatus de cero residuos se alinea con uno de los objetivos del Compromiso 5×5 de Young Living de lograr que en 2024 todas las operaciones globales hayan alcanzado el estatus de cero residuos.

La granja Finca Victoria cosecha y destila limas y pomelos en más de 2.400 acres de terreno de cultivo y también alberga una planta que prensará en frío las cáscaras de limas y pomelos frescos para producir aceites esenciales de la más alta calidad.

Young Living, la única compañía de aceites esenciales que posee sus propias granjas, ha establecido el estándar de la industria al obtener el 100% de sus aceites a partir de sus granjas corporativas, granjas asociadas y proveedores con certificación Seed to Seal®. Young Living mantiene una completa visibilidad de la producción de sus aceites, desde la siembra y el cultivo hasta la cosecha y el destilado.

"Dondequiera que Young Living eche raíces es importante que nos asociemos con empresas que compartan nuestros compromisos con la comunidad, el medio ambiente y lo mejor que la naturaleza tiene para ofrecer", afirmó Lauren Walker, directora de la Cadena de Suministros de Young Living Essential Oils. "Estamos encantados de que nuestra tercera granja asociada en América del Norte tenga casi 20 años de experiencia agrícola y cuente con la certificación Global Good Agricultural Practice (GAP). Al igual que Young Living, está dedicada a prácticas de cultivo sostenibles, principios de conciencia social y producción de aceites esenciales de la más alta calidad".

La granja Finca Victoria cuenta con 50 parcelas que son cultivadas cuidadosamente y donde la totalidad del deshierbe se hace a mano. Los árboles de limas y pomelos se siembran usando semillas no modificadas genéticamente y los cultivos de citrus se nutren de una fuente de agua que cumple con los estándares globales de calidad del agua y presenta cero contaminación.

Para ayudar a alcanzar estos rigurosos estándares, la granja Finca Victoria cuenta con un laboratorio in situ para hacer pruebas de rendimiento de la fruta y calcular las fechas óptimas de producción. Para las limas, el principal período de producción se extiende de junio a agosto, mientras que para los pomelos va de octubre a diciembre.

Todos los aspectos del proceso agrícola de la granja Finca Victoria –desde la plantación hasta el destilado– se controlan y mantienen en forma asociada a través de prácticas y pruebas de control de calidad. Una auditoría independiente garantiza además que todos los aceites esenciales producidos cumplen con el estricto compromiso de calidad Seed to Seal de Young Living.

En su carácter de líder mundial en aceites esenciales y renombrado destilador de aceites esenciales, Young Living está mejorando continuamente sus granjas y asociaciones mundiales, al mismo tiempo que se mantiene fiel al compromiso de calidad Seed to Seal. Young Living está dedicada a crear aceites esenciales y productos puros de excelente calidad a través de métodos respetuosos con el medio ambiente.

Beneficios de la granja Finca Victoria

Young Living se ha asociado con la granja Finca Victoria debido a sus casi 20 años de experiencia dedicada al cultivo de limas y pomelos.

se ha asociado con la granja Finca Victoria debido a sus casi 20 años de experiencia dedicada al cultivo de limas y pomelos. La granja Finca Victoria y su planta de producción generan cero residuos. Se utiliza todo lo que se produce.

La granja Finca Victoria adhiere y cumple con el estándar global de los principios del comercio justo.

La granja Finca Victoria utiliza semillas no modificadas genéticamente.

La granja Finca Victoria realiza donaciones para apoyar los esfuerzos locales, colabora con la Cruz Roja , habilita pasantías con la universidad local y apoya los esfuerzos educacionales de las escuelas que promueven experiencias de agricultura.

Si desea conocer más acerca de las granjas globales de Young Living, ingrese a YoungLiving.com.

Acerca de Young Living Essential Oils

Con su sede central en Lehi, Utah, Young Living Essential Oils, LC, es el líder mundial en aceites esenciales que ofrece productos de óleos infundidos de la más alta calidad. Young Living se toma muy en serio su liderazgo en la industria, estableciendo el estándar con su compromiso de calidad patentado Seed to Seal® que consta de tres pilares fundamentales: Abastecimiento, Ciencia y Estándares. Estos principios rectores ayudan a Young Living a proteger al planeta y ofrecen productos puros y auténticos en los que sus miembros pueden confiar al momento de usarlos y compartirlos con amigos y familiares. Los productos de Young Living —que provienen de granjas propias de la corporación, granjas asociadas y proveedores con certificación Seed to Seal— no solamente apoyan un estilo de vida saludable sino que también ofrecen oportunidades para que más de cinco millones de miembros globales encuentren un sentido de propósito y bienestar para toda la vida mediante el alineamiento de su labor con sus valores y pasiones. Si desea más información, ingrese a YoungLiving.com, siga a @younglivingeo en Twitter o concédanos un "Me gusta" en Facebook.

Contacto con los medios

Por consultas de los medios, escriba a prinquiries@youngliving.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/323110/Young_Living_Essential_Oils_Logo.jpg

FUENTE Young Living Essential Oils

Related Links

http://youngliving.com



SOURCE Young Living Essential Oils