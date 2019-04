Young Living asciende a Irvin Bishop Jr. al puesto de vicepresidente ejecutivo de planificación digital y estratégica

Bishop Jr., que se incorporó a Young Living en 2018 como vicepresidente sénior de estrategia digital, tiene más de 20 años de experiencia en marketing digital, conocimiento de los consumidores y tecnología. Desde que se unió a la compañía, ha dirigido la automatización digital de la capacidad de promociones globales de la empresa y ha dado impulso a sus herramientas de distribución y su reputación social.

Antes de trabajar en Young Living, Bishop Jr. aportó innovaciones galardonadas a muchas marcas muy conocidas, como The Coca-Cola Company y AT&T. Como responsable de TI de marketing digital de Coca-Cola, dirigió promociones para campañas tales como la de la Copa Mundial de la FIFA, los Juegos Olímpicos y el Súper Tazón. Bishop Jr. es un apasionado de la producción de un trabajo en equipo sistemático mediante el enfoque en el desarrollo individual, la comunicación abierta, una visión común clara y el estímulo de un entorno de trabajo divertido.

"Young Living es una compañía que hace lo que dice", afirma Bishop. "Es una de las pocas empresas que sistemáticamente demuestran su compromiso con la salud y el bienestar. Ansío enfrentar --y superar-- el desafío de nuestro Compromiso 5x5 de expandirnos a cinco mercados nuevos cada año y añadir cinco millones de miembros adicionales en los próximos cinco años".

Para conocer más acerca del equipo ejecutivo global de Young Living, visite YoungLiving.com.

Acerca de Young Living Essential Oils

Young Living Essential Oils, LC, con sede en Lehi, Utah, es el líder mundial en aceites esenciales y ofrece la más alta calidad disponible en productos elaborados con aceites. Young Living encara con seriedad su liderazgo en el sector y marca el estándar con Seed to Seal®, su compromiso patentado con la calidad que implica tres pilares esenciales: abastecimiento, ciencia y estándares. Estos principios rectores ayudan a Young Living a proteger el planeta y ofrecer productos puros y auténticos que sus miembros pueden usar y compartir con amigos y familiares con confianza. Los productos de Young Living –todos provenientes de granjas corporativas, de granjas de socios o de proveedores con certificación Seed to Seal– no solamente apoyan un estilo de vida saludable, sino que también brindan oportunidades para que más de seis millones de miembros globales puedan alcanzar sus objetivos y un bienestar integral alineando su trabajo con sus valores y pasiones. Si desea más información, visite YoungLiving.com, siga a @younglivingeo en Twitter, o déjenos un "me gusta" en Facebook.

