Young Living asciende a Sarah Bjorgaard a Directora General, Mercado Estadounidense

"Desde su incorporación a la compañía, Sarah ha producido un impacto marcado con la cartera completa de productos de belleza y para el cuidado personal de Young Living, que incluye nuestra líndea Savvy Minerals®. A ella le apasiona ofrecer productos limpios y de calidad y herramientas escalables a nuestros millones de miembros de Young Living", comentó Jared Turner, presidente y COO de Young Living. "Con antecedentes tan diversos y centrados en los miembros como los de Sarah, estamos seguros de que ella seguirá identificando mercados para crecimiento no aprovechados, y generará nuevos espacios en los que Young Living y sus miembros echarán raíces y seguirán creciendo".

Sarah, que se sumó a Young Living en 2018 como vicepresidente de Básicos de Belleza, tiene más de 26 años de experiencia en el sector de ventas directas. Desde su incorporación a la compañía, Sarah ha elevado el perfil de los productos de belleza de Living, y condujo al equipo de Básicos de Belleza en el desarrollo de una nueva dirección de la marca, estableciendo a la vez su posición como líder en el Movimiento de Belleza Limpia.

Antes de sumarse a Young Living, Sarah fue vicepresidente de ventas globales para una corporación multinacional, donde condujo todos los aspectos de los medios sociales y las comunicaciones en territorio globales, generó y ejecutó incentivos de campo, desarrolló herramientas de ventas, entrenó a líderes de territorio y desarrolló nuevos negocios. También supervisó muchos otros aspectos de las ventas globales, entre ellos incorporación, analítica de ventas, retención y ventas internacionales de base estadounidense.

"Siempre he valorado la naturaleza y he creído en el poder de los aceites esenciales puros", dijo Sarah. "También creo en el poder de entrenar a la gente, ayudándoles a desarrollar habilidades de liderazgo probadas. Estoy entusiasmada de llevar my pasión por la gente y nuestros productos, y utilizarla para alimentar el crecimiento del mercado estadounidense".

Para conocer más sobre el equipo global de liderazgo de Young Living, visite YoungLiving.com.

Acerca de Young Living Essential Oils

Young Living Essential Oils, LC, con sede en Lehi, Utah, es el líder mundial en aceites esenciales, y ofrece los productos infusionados con aceites de la más alta calidad disponibles. Young Living se toma en serio su liderazgo en la industria, marcando el parámetro con su exclusivo compromiso de calidad Seed to Seal®, que involucra tres pilares cruciales: origen, ciencia y estándares. Estos principios rectores ayudan a Young Living a proteger el planeta y a ofrecer productos puros y auténticos en los que sus miembros pueden confiar para usar y compartir con familiares y amigos. Los productos Young Living, que proceden todos de granjas de propiedad corporativa, granjas asociadas o proveedores con certificación Seed to Seal, no solo respaldan un estilo de vida saludable sino que además brindan oportunidades para que más de 6 millones de miembros globales encuentren un sentido de propósito y bienestar en toda su vida al alinear su trabajo con sus valores y pasiones. Para obtener más información, visite YoungLiving.com, siga a @younglivingeo en Twitter o díganos "me gusta" en Facebook.

Contacto para medios

Por consultas de medios de comunicación, contactar a prinquiries@youngliving.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/874606/Young_Living_Essential_Oils_Sarah_Bjorgaard.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/323110/Young_Living_Essential_Oils_Logo.jpg

FUENTE Young Living Essential Oils

