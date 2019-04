Young Living awansuje Irvina Bishopa Jr. na stanowisko wiceprezesa wykonawczego w zakresie planowania strategicznego i rozwoju cyfrowego

Irvin, który dołączył do Young Living w 2018 r. jako starszy wiceprezes do spraw strategii cyfrowej, ma na swoim koncie ponad 20 lat doświadczenia w marketingu cyfrowym, analityce konsumentów i technologii. Odkąd zaczął pracę w firmie przewodził automatyzacji cyfrowej globalnych promocji i rozbudował zestaw narzędzi dla dystrybutorów oraz poprawił reputację firmy w mediach społecznościowych.

Przed objęciem stanowiska w Young Living Irvin odpowiedzialny był za nagradzane innowacje w wielu znanych markach, w tym w Coca-Cola Company i AT&T. Jako dyrektor informatyki marketingu cyfrowego w Coca-Cola przewodził kampaniom marketingowym przy okazji wydarzeń takich, jak Puchar Świata FIFA, Igrzyska Olimpijskie i Super Bowl. Pasją Irvina jest zapewnianie spójnej pracy zespołowej przez skupienie na rozwoju poszczególnych pracowników, otwartą komunikację, jasną, współdzieloną wizję i krzewienie pozytywnego środowiska pracy.

– Young Living to firma, która wdraża to, co propaguje – skomentował Irvin. – Jest to jedna z niewielu firm, która raz po raz potwierdza zobowiązanie do zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia. Z przyjemnością wyglądam realizacji i przebicia wyzwań zobowiązania 5x5, zakładającego ekspansję na pięć nowych rynków każdego roku i dodanie 5 milionów nowych członków w ciągu najbliższych pięciu lat – dodał wiceprezes.

Więcej na temat międzynarodowej kadry zarządzającej Young Living można dowiedzieć się na stronie YoungLiving.com.

O Young Living Essential Oils

Marka Young Living Essential Oils, LC z siedzibą w Lehi w stanie Utah jest światowym liderem w branży olejków eterycznych oferujących najwyższej jakości produkty na rynku. Young Living poważnie podchodzi do roli lidera w branży i wyznacza standardy poprzez własne zobowiązanie do zachowania jakości Seed to Seal® obejmujące trzy kluczowe filary: pozyskiwanie, naukę i standardy. To te wytyczne wspierają Young Living w ochronie planety i zapewnianiu czystych, autentycznych produktów, dających klientom pewność w użyciu i dzieleniu się nimi z rodziną i znajomymi. Produkty marki Young Living, które powstają z surowców pochodzących z upraw firmy, farm partnerów oraz certyfikowanych dostawców, nie tylko pozwalają zachować zdrowy tryb życia, ale także dają możliwości ponad pięciu milionom członków z całego świata w zakresie odnalezienia poczucia celu i dobrego życia przez dostosowanie pracy do wartości i pasji. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie YoungLiving.com , obserwując @younglivingeo w serwisie Twitter lub Facebook .

