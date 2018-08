Young Living da la bienvenida a Sarah Bjorgaard como vicepresidenta de Beauty Essentials

LEHI, Utah, 23 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- Young Living Essential Oils, líder mundial en aceites esenciales, anunció hoy la contratación de Sarah Bjorgaard como vicepresidenta de Beauty Essentials. Sarah llega al equipo de líderes internacionales de Young Living con 25 años de experiencia en ventas directas en el sector de la belleza y contribuirá al crecimiento de Young Living en ese mercado al introducir nuevas herramientas de capacitación y ventas, proporcionar asesoría empresarial y concentrarse en las estrategias de crecimiento de las ventas.

"De niña, Sarah vivió en un vivero de árboles frutales, por lo que comparte la devoción de Young Living por las plantas y los animales, y valora genuinamente el concepto de aprovechar el bienestar proveniente de la Tierra", dijo Jared Turner, presidente y director general de Young Living. "Esta pasión, aunada a su experiencia en ventas directas y su capacidad de ayudar a las personas a desarrollar sus habilidades de liderazgo y asesorarlas para que hagan crecer su propio negocio, la convierte en un valioso activo para nuestros miembros y para Young Living".

Antes de formar parte de Young Living, Sarah ocupó cargos ejecutivos en empresas como Tastefully Simple, Melaleuca y Plexus Worldwide, donde recientemente fue vicepresidenta de ventas globales. En ese puesto, fue responsable de todos los aspectos de las comunicaciones internacionales, además de muchos otros aspectos del crecimiento y la sustentabilidad del negocio.

Además, la trayectoria de Sarah incluye cargos como cosmetóloga profesional y ejecutiva independiente destacada de Mary Kay Cosmetics durante casi 15 años. En ese puesto, dio conferencias sobre la revolución del sector de la belleza con temas como técnicas para el cuidado de la piel y color, así como estrategias para el crecimiento del negocio dirigidas a consultoras independientes de los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Australia. Sarah es licenciada en cosmetología con énfasis en operaciones de negocios por el Ridgewater College de Minnesota.

Acerca de Young Living Essential Oils

Young Living Essential Oils, LC, con sede en Lehi, Utah, es líder mundial en aceites esenciales y distribuidor de los productos con aceites de la más alta calidad. Como defensores de la Tierra y su gente, Young Living prepara el camino para todas las empresas de aceites esenciales con su estándar Seed to Seal® y sus pilares de Recursos, Ciencia y Estándares. Estos principios rectores protegen el planeta y garantizan que los clientes puedan sentirse bien al usar los productos Young Living para ellos y sus familias y en sus hogares. Los productos Young Living contienen aceites esenciales que provienen de fincas propias o asociadas, o de proveedores con certificación Seed to Seal, apoyan un estilo de vida saludable y siguen ofreciendo oportunidades para que más de cinco millones de miembros puedan alcanzar sus objetivos y aspiraciones alineando su trabajo con sus valores y pasiones. Si desea más información, visite YoungLiving.com, siga a @younglivingeo en Twitter o denos un Me gusta en Facebook.

Acerca de Savvy Minerals®

Savvy Minerals® es una división de la casa de marcas Young Living Essential Oils desarrollada a partir de la idea de que las mujeres no deben de sacrificar salud por belleza. Con el estándar Seed to Seal® de Young Living como pauta, los cosméticos Savvy Minerals® no son tóxicos, no contienen sustancias químicas y usan los ingredientes de la mayor calidad disponibles en el mercado. La colección ofrece una gama completa y decidida de productos para el cuidado de la piel y maquillajes para todo tipo de pieles, tonos y texturas. Si desea más información, visite https://www.youngliving.com/en_US/products/c/savvy-minerals-by-young-living o siga a @savvymineralsbyyl en Instagram .

