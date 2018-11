Young Living Essential Oils ahora disponible en China

LEHI, Utah, 7 de noviembre de 2018 /PRNewswire/ -- Young Living Essential Oils, líder mundial en aceites esenciales, celebró la expansión oficial que representa la disponibilidad de sus productos en China con una ceremonia de corte de cinta en el nuevo Young Living Guangzhou Experience Centre en Guangzhou, China, el viernes 19 de octubre.

"Que nuestros productos estén disponibles en China es un importante paso para cumplir con la misión de Gary Young de llevar Young Living Essential Oils a cada hogar del mundo", dijo Mary Young, Cofundadora y CEO de Young Living Essential Oils. "Es muy oportuno que estemos comenzando el viaje de Young Living en China con la gente de Guangzhou. Los extractos naturales de nuestros aceites esenciales, como cardamomo, corteza de canela, jengibre y sándalo fueron parte importante del antiguo comercio de especias y de la Ruta de la Seda aquí, y han sido utilizados por la comunidad local durante miles de años".

La oficina central en China (también conocida como Youlefang, 悠乐芳) estará radicada en Guangzhou, al sudeste de China. Los clientes de China tendrán acceso a un equipo de soporte especial de Young Living China, una división de Nanjing Joymain Development Co., una de las más grandes compañías de venta directa de China. Los productos Young Living que se ofrecen en China mantendrán los sólidos estándares de marca, identidad y vibrante cultura conocidos en todo el mundo.

"Estamos muy contentos de abrir nuevos caminos hacia la salud y el bienestar de miles de millones de personas en China", dijo Tai Tolman, Presidente Regional de Asia-Pacífico de Young Living Essential Oils. "Por primera vez, Young Living puede ofrecer al país más poblado del mundo los más puros aceites esenciales y productos de aceites esenciales bajo nuestro compromiso de Seed to Seal® para con la calidad".

Como líder mundial en aceites esenciales y en destilación de aceites esenciales, Young Living es una empresa global de US$1.500 millones, con más de 5 millones de clientes, que hace entregas a más de 130 países, entre los que ahora se encuentra China. Como la única compañía de la industria de aceites esenciales con granjas propias, Young Living continuamente está mejorando sus granjas corporativas y de socios en todo el mundo, y construyendo nuevas alianzas globales que cumplen con el compromiso de calidad Seed to Seal (de la semilla al frasco sellado). Young Living está dedicada a la creación de aceites esenciales y productos puros, de alta calidad, a través de métodos ecológicos.

Acerca de Young Living Essential Oils

Radicada en Lehi, Utah, Young Living Essential Oils, LC, es líder mundial en aceites esenciales, y ofrece la más alta calidad disponible en productos elaborados con aceites. Young Living toma con seriedad su liderazgo en el sector, y marca el estándar con Seed to Seal®, su compromiso propietario con la calidad que implica tres pilares esenciales: abastecimiento, ciencia y estándares. Estos principios rectores ayudan a Young Living a proteger al planeta y a brindar productos puros y auténticos que sus miembros pueden, de manera segura, usar y compartir con amigos y familiares. Los productos de Young Living –todos provenientes de granjas corporativas, de granjas de socios o de proveedores con certificación Seed to Seal– no solamente apoyan un estilo de vida saludable, sino que también brindan oportunidades para que más de cinco millones de miembros globales puedan alcanzar sus objetivos y un bienestar integral alineando su trabajo con sus valores y pasiones. Si desea más información, visite YoungLiving.com, síganos en @younglivingeo en Twitter o déjenos un "me gusta" en Facebook.

