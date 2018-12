Young Living fue nombrada una de las mejores empresas en las que trabajar de Utah

LEHI, Utah, 28 de diciembre de 2018 /PRNewswire/ -- Young Living Essential Oils, líder mundial en aceites esenciales, anunció hoy que ha sido votada una de las Mejores Empresas en las que Trabajar de Utah por la revista Utah Business. Young Living estuvo entre más de 50 empresas que fueron distinguidas según encuestas independientes de empleados y el proceso de evaluación externo de la revista. Young Living brilló como ganadora de la categoría de Grandes Empresas.

"Nos honra haber sido distinguidos como una de las Mejores Empresas en las que Trabajar en Utah, pero significa mucho más porque nuestros empleados nos ayudaron a ganar este premio", declaró Jared Turner, presidente y director operativo de Young Living Essential Oils. "Este premio destaca que Young Living sigue creciendo y mejorando como líder del sector en aceites esenciales y cómo debemos nuestro éxito a nuestros empleados y miembros. Su entusiasmo y pasión por el estilo de vida de los aceites esenciales nos convierte en algo más que una empresa; somos una comunidad que avanza y crece todos los años".

La revista Utah Business compila su lista a partir de los resultados de las encuestas ofrecidos de manera voluntaria por los empleados de la empresa. Destacó que los empleados se mostraban especialmente agradecidos por los beneficios para empleados de Young Living, entre los que se incluyen descuentos, bonos semestrales, período sabático pago de cuatro semanas, días de familia, equivalencia del plan 401k, aportes a la cuenta de ahorro para cuestiones de salud, clases de yoga y ciclismo, y participación en las ganancias.

En la encuesta anónima, un empleado de Young Living declaró: "Young Living es una empresa con una marcada orientación familiar y de servicio. Siempre me entusiasma decirle a la gente que trabajo para la empresa. Es una compañía que ofrece excelentes productos para millones de personas de todo el mundo. Siempre me siento en casa cuando vengo a trabajar; mi jefa busca la manera de conversar conmigo y de asegurarse de que me esté yendo bien".

Este reconocimiento de Utah Business cierra una exitosa campaña de premios para Young Living en 2018, ya que también recibió las siguientes distinciones:

Además de los premios que recibió este año, la lista de logros recientes de Young Living incluye lo siguiente:

Seguir con su impulso como líder mundial de aceites esenciales con un crecimiento de dos dígitos en las ventas.

Apertura de mercados nuevos en China , Nueva Zelanda y Filipinas.

Aumento de las alianzas Seed to Seal ® , con nuevas granjas en cuatro continentes en 2018 y un total de 21 granjas propiedad de empresas y asociadas en todo el planeta.

Finalización de la construcción de una nueva sede mundial de primera línea en Lehi .

Celebración del primer Día Internacional de los Aceites Esenciales el 11 de julio.

Para saber más sobre las oportunidades de carrera y la cultura de Young Living, visite la página de empresa de Young Living.

Acerca de Young Living Essential Oils

Young Living Essential Oils, LC, con sede en Lehi (Utah), es líder mundial en aceites esenciales, y ofrece la más alta calidad de productos con infusión de aceites. Young Living se toma en serio su liderazgo en el sector, fijando el estándar con su compromiso de calidad de marca registrada Seed to Seal®, que implica tres pilares claves: fuente, ciencia y normas. Estos principios rectores ayudan a Young Living a proteger el planeta y ofrecer productos puros y auténticos respecto de los que sus miembros se sientan seguros para usar y compartir con amigos y familiares. Los productos de Young Living —que vienen todos de granjas propiedad de empresas, granjas asociadas y proveedores con certificación Seed to Seal— no solo apoyan un estilo de vida saludable, sino que también ofrecen oportunidades a más de 6 millones de miembros globales para que encuentren un sentido de propósito y bienestar integral al alinear su trabajo con sus valores y pasiones. Para obtener más información, visite YoungLiving.com, siga @younglivingeo en Twitter o denos me gusta en Facebook.

