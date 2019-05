Young Living inaugure son nouveau siège social mondial lors d'une cérémonie d'inauguration

Le siège social mondial de Young Living est construit de manière à être certifié LEED et Green Globe, et sa conception unique organise l'espace de travail de près de 1 000 employés autour d'un atrium botanique avec deux immenses puits de lumière et une chute d'eau sur trois étages. Fidèle à l'engagement de Young Living envers la nature et à son objectif de zéro déchet, l'immeuble compte plus de 20 caractéristiques écologiques, et notamment des panneaux solaires sur le toit, des murs intérieurs en verre pour maximiser l'éclairage naturel, des matériaux de construction provenant de la région, des stations de chargement de véhicules et de vastes systèmes de recyclage.

« L'ouverture d'un nouveau siège social pour notre société à Lehi n'a rien de nouveau », a déclaré Jared Turner, président et directeur d'exploitation de Young Living. « C'est pourquoi nous voulions que notre site se démarque. Notre but était d'incarner la vision de notre fondateur, D. Gary Young. Il imaginait un monde où tout le monde jouirait du bien-être tout au long de sa vie. C'est pourquoi nous avons tout mis en œuvre pour répondre aux besoins de nos employés en matière de construction et de restauration. Au siège, les employés, ainsi que nos voisins et amis peuvent manger des aliments biologiques d'origine locale au Vitality Cafe, tandis que les installations dédiées aux employés comprennent également un gymnase sur le site avec entraînement individuel subventionné par l'entreprise, un atrium intérieur et des jardins extérieurs pour une dose de nature pendant la journée de travail. » Parmi les autres caractéristiques, mentionnons l'amphithéâtre Skyrider, une serre de recherche, et le musée D. Gary Young dont l'ouverture est prévue à l'été 2019.

Le nouveau bâtiment est situé au 1538 Sandalwood Drive à Lehi. Young Living invite les visiteurs à s'arrêter pour découvrir l'atrium, assister à la distillation des huiles essentielles dans le laboratoire scientifique et visiter le musée. Le Centre d'expérience sur le site donnera au public l'occasion d'en apprendre davantage sur les fermes mondiales de Young Living, la vaste gamme d'huiles essentielles et de produits infusés d'huile, l'engagement envers la qualité Seed to Seal®, les objectifs de l'engagement 5×5, et plus encore.

Lors de la cérémonie d'inauguration, Mark Johnson, le maire de la ville de Lehi, Thom Carter, directeur exécutif de l'UCAIR, Mary Young, Jared Turner et Ron Harris de Young Living Essential Oils prononceront une allocution. Le membre du Congrès américain Ben McAdams prononcera un discours liminaire. L'événement sera diffusé en direct sur le site Web de Young Living de 10 h à 11 h, HNR, et pourra être visionné en se connectant sur le site Web de Young Living YoungLiving.com/ghqqribboncutting.

