Young Living lanza nuevo programa de suscripción para envíos mensuales "YL Go"

LEHI, Utah, 5 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- Young Living Essential Oils, el líder mundial en aceites esenciales, presentó YL Go, un programa de envíos para suscriptores de dos niveles, disponible exclusivamente para sus miembros Essential Rewards en los Estados Unidos, que ofrece a los suscriptores hasta 36 envíos gratis cada año y procesamiento prioritario para sus pedidos de Young Living Essential Oils favoritos.

"Queremos que nuestros miembros tengan los aceites esenciales que necesitan cuando ellos los necesiten, y al hacer que el proceso de suscripción y envío sea a medida, estamos contribuyendo a asegurar que ellos puedan dedicar menos tiempo al proceso de realizar el pedido y más a utilizar los aceites esenciales para el bienestar de su familia", manifestó Lauren Walker, gerente de Cadena de Suministro de Young Living. "Es por eso que nuestro equipo siempre está buscando formas de mejorar la experiencia de los miembros Young Living mientras entregamos los productos con aceites esenciales infundidos de más alta calidad en el mundo".

Además de ganar hasta un 25 por ciento de sus pedidos en productos gratis, los suscriptores de YL Go recibirán créditos para una opción de envío fácil gratis para entrega en 2 a 4 días, la posibilidad de solicitar envíos para entrega en 24 horas a precio rebajado por $10, y una opción de envío a tarifa rebajada plana una vez que hayan consumido todos sus créditos de envío para el año.

El programa de suscripción para envíos de dos niveles consiste en YL Go e YL Go+:

Beneficios de YL Go

Con un precio de introducción de $59 , entrega 12 créditos de envío Essential Rewards al suscriptor

, entrega 12 créditos de envío al suscriptor Un envío bonificado para un total de 13 meses de envíos sin complicaciones; 12 envíos en los años subsiguientes

El envío para entrega en 24 horas tiene una tarifa plana de $10 (esto se puede usar solo en conjunto con un crédito de envío YL Go)

(esto se puede usar solo en conjunto con un crédito de envío YL Go) Permite un ahorro de hasta tres veces o más anualmente (considerando los costos de envío promedio y el peso)

Beneficios de YL Go+

Con un precio de introducción de $129 , entrega 12 envíos Essential Rewards y 24 envíos Quick Order para un total de 36 envíos

, entrega 12 envíos y 24 envíos para un total de 36 envíos El envío para entrega en 24 horas tiene una tarifa plana de $10 (esto se puede usar solo en conjunto con un crédito de envío YL Go)

(esto se puede usar solo en conjunto con un crédito de envío YL Go) Permite un ahorro de hasta 10 veces o más anualmente (considerando los costos de envío promedio y el peso)

Envíos con tarifa plana para todos los pedidos si/cuando se hayan consumido los 36 envíos

Tarifa plana de $4 = Envío por correo con entrega dentro de 5 a 7 días

= Envío por correo con entrega dentro de 5 a 7 días Tarifa plana de $6 = Envío por transporte terrestre con entrega dentro de 2 a 4 días

Para saber más sobre el programa de envíos YL Go de Young Living, por favor visite YoungLiving.com/YLGo.

Acerca de Young Living Essential Oils

Young Living Essential Oils, LC, con sede en Lehi, Utah, es el líder mundial en aceites esenciales y distribuidor de los productos con aceites esenciales infundidos de más alta calidad. Responsable del cuidado de la Tierra y sus habitantes, Young Living abre el camino para toda compañía de aceites esenciales con su estándar Seed to Seal® y sus pilares de Aprovisionamiento, Ciencia y Estándares. Estos principios rectores protegen el planeta y aseguran que los clientes puedan sentirse bien al usar los productos Young Living para ellos mismos, sus familias y sus hogares. Los productos de Young Living contienen aceites esenciales provenientes todos de granjas de asociados o de empresas, así como de proveedores certificados Seed to Seal, promueven un estilo de vida saludable, y siguen brindando oportunidades para que más de 5 millones de miembros alcancen sus objetivos y aspiraciones alineando su trabajo con sus valores y pasiones. Para más información, visite YoungLiving.com, siga @younglivingeo en Twitter, o dé un Me Gusta en Facebook.

