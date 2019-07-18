Young Living приобретает Nature's Ultra

"Первозданная среда Скалистых гор позволяет Nature's Ultra поставлять чистейшие CBD с колорадских ферм, где конопля выращивается без использования пестицидов, - отмечает главный научный специалист Young Living д-р Майк Буч (Mike Buch). - Добавляя наши масла к этому высококачественному изоляту, мы получаем возможность предоставлять потребителям продукт Smart-Spectrum™, не поступающийся своим качеством, а масла каннабидиолов Nature's Ultra отныне могут с гордостью носить логотип Young Living, поскольку отвечают нашим строжайшим стандартам Seed to Seal®".

По итогам тщательного тестирования фермы Nature's Ultra и применяемая на них практика выращивания сельскохозяйственных культур получили одобрение Seed to Seal. На передовых конопляных фермах используются органические и экологически устойчивые методы агротехники, позволяющие выпускать эфирные масла с логотипом Young Living, содержащие 0% ТНС.

"Это поистине счастливый союз: Young Living является мировым лидером в сфере производства эфирных масел, а CBD относятся к числу идеальных компонентов для подобной продукции, - комментирует, в свою очередь, учредитель и генеральный директор Nature's Ultra Ричард Рикеттс (Richard Ricketts). - Их стандарт качества Seed to Seal в полной мере соответствует нашим устремлениям, поэтому наше сотрудничество в вопросах создания высококлассных продуктов CBD представляется абсолютно оправданным и логичным шагом".

Вся линейка продукции Nature's Ultra выращивается в органических и естественных условиях на одной из первых конопляных ферм США, получивших сертификат органического производства USDA. Высококачественный изолят CBD используется для насыщения эфирных масел Young Living, поставляемых собственными фермами компании или ее партнерами, а также поставщиками, имеющими сертификат Seed to Seal.

В число реализуемых Nature's Ultra продуктов, насыщенных эфирными маслами Young Living, входят шариковые аппликаторы Boost, Calm, Soothe и Zest; линейка ароматизированных масел CBD; и мазь для растирания мышц на основе CBD. Участники клиентской программы Young Living и другие потребители могут приобрести перечисленную продукцию эксклюзивно на веб-сайте Nature's Ultra.

Чтобы узнать больше о эфирных маслах, фермах и партнерах Young Living's, посетите веб-сайт YoungLiving.com.

О компании Young Living Essential Oils

Компания Young Living Essential Oils, LC с головным офисом в городе Легия (штат Юта) является мировым лидером, предоставляющим самые высококлассные экстракционные масла из имеющихся на рынке. Находясь на страже природы и человечества, Young Living прокладывает путь для каждой компании-производителя эфирных масел с помощью своего стандарта Seed to Seal®, в основе которого лежат правильный сорсинг, научная составляющая и строжайшие нормативы. Эти руководящие принципы позволяют защищать планету и обеспечивают клиентам возможность с легким сердцем использовать продукцию Young Living самостоятельно, в своих семьях и домах. Продукция Young Living - при производстве которой используются эфирные масла и сырье, выращенное на собственных и партнерских фермах компании или получаемые от поставщиков, сертифицированных по программе Seed to Seal, - не только является прекрасным компаньоном для здорового образа жизни, но и предоставляет более чем пяти миллионам членов компании возможность найти новый смысл в жизни, совмещая работу с собственными ценностями и увлечениями. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт YoungLiving.com, следите за новостями компании по тэгу @youngliving в Instagram или присоединяйтесь к нашему сообществу Facebook.

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