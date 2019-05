Young Living revela su nueva sede internacional durante un acto de corte de cinta

"La inauguración de una nueva sede corporativa en Lehi no es una sorpresa", dijo Jared Turner, presidente y director de Operaciones de Young Living. "Por eso queríamos que nuestro campus destacara. Nuestro objetivo era materializar la visión de nuestro fundador, D. Gary Young. Él imaginó un mundo en el que todas las personas disfrutaban de bienestar durante toda la vida. Esa es la razón por la que no hemos escatimado en medios a la hora de construir y atender las necesidades de nuestros empleados. En la sede, tanto los empleados como nuestros vecinos y amigos pueden consumir productos orgánicos de origen local en el Vitality Cafe, mientras que las instalaciones dirigidas a los empleados incluyen además un gimnasio dentro del campus con servicios de entrenamiento personal subvencionados por la empresa, un atrio interior y jardines al aire libre para una dosis de naturaleza durante la jornada laboral". Otras prestaciones incluyen el Anfiteatro Skyrider, un invernadero destinado a la investigación y el Museo D. Gary Young, cuya apertura está prevista para el verano de 2019.

El nuevo edificio se encuentra en el número 1538 de Sandalwood Drive, en Lehi. Young Living invita a los visitantes a que descubran el atrio, contemplen la destilación de aceites esenciales en el laboratorio científico y visiten el museo. El Centro de Experiencia disponible en las instalaciones ofrecerá al público la oportunidad de saber más sobre las granjas internacionales de Young Living, así como acerca de su extensa gama de aceites esenciales y productos infundidos de aceite, el compromiso de calidad Seed to Seal®, los objetivos en cuanto al Compromiso 5×5 y mucho más.

El acto inaugural de corte de cinta contará con las intervenciones de Mark Johnson, alcalde de la Ciudad de Lehi; Thom Carter, director ejecutivo de UCAIR; y Mary Young, Jared Turner y Ron Harris de Young Living Essential Oils. El congresista de los Estados Unidos Ben McAdams pronunciará el discurso inaugural. El evento se retransmitirá en directo en el sitio web de Young Living de 10 a 11 de la mañana (hora estándar de la montaña) y se puede visualizar a través de este enlace: YoungLiving.com/ghqribboncutting.

Young Living Essential Oils, LC, con sede en Lehi (Utah), es el líder mundial en aceites esenciales, ofreciendo los productos infundidos de aceite de la más alta calidad disponibles en el mercado. Young Living se toma muy en serio su liderazgo en el sector y establece un estándar con su compromiso de calidad patentado Seed to Seal®, que incluye tres pilares fundamentales: abastecimiento, ciencia y estándares. Estos principios directivos ayudan a Young Living a proteger el planeta y ofrecen productos auténticos y puros que sus miembros podrán usar y compartir de forma segura con su familia y amigos. Los productos de Young Living, procedentes de granjas propiedad de la empresa, granjas asociadas y proveedores con la certificación Seed to Seal, no solo apoyan un estilo de vida saludable, sino que también brindan oportunidades a los más de seis millones de miembros mundiales para encontrar el sentido del propósito y el bienestar durante toda la vida alineando su trabajo con sus valores y pasiones. Para obtener más información, visite YoungLiving.com, siga a @younglivingeo en Twitter o visite nuestro perfil en Facebook.

