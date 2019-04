Young Living sale a los cielos para marcar un récord mundial

Durante este retiro, los miembros Diamante también recorrieron la nueva Destilería y Granja Asociada Vida de Sevilla de Young Living en Almadén de la Plata, Sevilla, para una mirada de primera mano a las raíces que Young Living está plantando en España y en todo el mundo. En 2018, Vida de Sevilla se sumó a la compañía como su más flamante granja asociada. Young Living Essential Oils se concentra en metas audaces y que cambian al mundo, como la Promesa 5×5. Como parte de esta promesa, la compañía planea lanzar cinco o más nuevas granjas asociadas o de propiedad corporativa—como Vida de Sevilla—cada año durante los próximos cinco años.

Marcar récords no es nuevo para Young Living. Durante 25 años, la compañía ha estado a la vanguardia de la industria al proveer aceites esenciales puros y de alta calidad a hogares de todo el mundo. "Desde nuestro compromiso de calidad Seed to Seal® a nuestra Promesa 5×5, nuestra compañía está llena de momentos históricos", comentó Jared Turner, presidente y Director Operativo de Young Living. "¿Qué mejor forma de dar el puntapié inicial a un año que marque récords que con un evento que marca récords para nuestros líderes principales?"

Acerca de Young Living Essential Oils

Young Living Essential Oils, LC, con sede en Lehi, Utah, es el líder mundial en aceites esenciales, y ofrece los productos infusionados con aceites de la más alta calidad disponibles. Young Living se toma en serio su liderazgo en la industria, marcando el parámetro con su exclusivo compromiso de calidad Seed to Seal®, que involucra tres pilares cruciales: origen, ciencia y estándares. Estos principios rectores ayudan a Young Living a proteger el planeta y a ofrecer productos puros y auténticos en los que sus miembros pueden confiar para usar y compartir con familiares y amigos. Los productos Young Living, que proceden todos de granjas de propiedad corporativa, granjas asociadas o proveedores con certificación Seed to Seal, no solo respaldan un estilo de vida saludable sino que además brindan oportunidades para que más de 6 millones de miembros globales encuentren un sentido de propósito y bienestar en toda su vida al alinear su trabajo con sus valores y pasiones. Para obtener más información, visite YoungLiving.com, siga a @younglivingeo en Twitter, o denos un like en Facebook.

FUENTE Young Living Essential Oils

