Young Living se vuelve ecológico en la Gran Convención Internacional de 2019

LEHI, Utah, 29 de julio de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Young Living Essential Oils, el líder mundial en aceites esenciales, anunció hoy la exitosa implementación de un programa responsable con el medio ambiente destinado a hacer que la Gran Convención Internacional (International Grand Convention, o IGC) de la empresa alcance el nivel de neutralidad energética. Al trabajar conjuntamente con el Salt Palace Convention Center, la Gran Convención Internacional de Young Living, el principal evento para empleados y miembros de la organización, se caracterizará por su neutralidad energética y la implementación de múltiples estrategias ecológicas este año.

Matt French, jefe de asuntos legales y sostenibilidad de Young Living, dijo: "Tuvimos que tomar una decisión con este evento. Hubiera sido menos costoso y logísticamente más eficiente organizar un evento tradicional que ignorara el proceso de sostenibilidad, pero esto no es lo que somos como empresa. La sostenibilidad es una de las principales prioridades de Young Living. Alinearnos con nuestra meta global de cero desperdicios de una manera tan tangible ayudará a hacer llegar el mensaje de nuestra Promesa 5x5 a nuestros más de 50,000 asistentes a la convención. Young Living se toma muy en serio nuestra protección de la tierra y continuará estableciendo estándares de responsabilidad social corporativa de maneras prácticas".

Young Living decidió comprar las opciones de sostenibilidad mejoradas que ofrece el Salt Palace para alinear la convención con su Promesa 5x5, que incluye el compromiso de generar cero residuos en un plazo de cinco años. El Salt Palace ofrece energía solar, reciclaje integral, mercadeo de bajo desperdicio y la donación de alimentos y materiales sobrantes a organizaciones benéficas y sin fines de lucro locales.

Young Living también implementó sus propios planes para fomentar el reciclaje y desalentar el uso de plásticos de un solo uso, así como para animar a los asistentes a utilizar el transporte público siempre que fuera posible durante su estancia en la convención. Young Living aspira a un futuro aún más respetuoso con el medio ambiente para el próximo año a medida que la empresa perfecciona su enfoque de sostenibilidad para los eventos.

Acerca de Young Living Essential Oils

Young Living Essential Oils, LC, con sede en Lehi, Utah, es el líder mundial en aceites esenciales y distribuidor de productos infundidos con aceite de la más alta calidad. Como protectores de la tierra y su gente, Young Living allana el camino para todas las empresas de aceites esenciales con su compromiso de calidad Seed to Seal®, que incluye tres pilares fundamentales: aprovisionamiento, ciencia y estándares. Estos principios rectores protegen el planeta y aseguran que los clientes puedan sentirse bien al usar los productos Young Living para ellos y sus familias y en sus hogares. Los productos de Young Living contienen aceites esenciales que provienen de fincas propias o asociadas o de proveedores certificados por el programa Seed to Seal; apoyan un estilo de vida saludable y siguen ofreciendo oportunidades a más de 6 millones de miembros de alcanzar sus objetivos y aspiraciones alineando su trabajo con sus valores y pasiones. Para obtener más información, visite YoungLiving.com, siga @youngliving en Twitter, o denos un "Me gusta" en Facebook.

Contacto de prensa

Para consultas de prensa, póngase en contacto con prinquiries@youngliving.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/323110/Young_Living_Essential_Oils_Logo.jpg

FUENTE Young Living Essential Oils

Related Links

http://youngliving.com



SOURCE Young Living Essential Oils