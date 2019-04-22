Young Living升Irvin Bishop Jr.為數碼與策略規劃部執行副總裁

Irvin於2018年加入Young Living，擔任數碼策略高級副總裁，在數碼市場推廣、消費者洞察和技術領域擁有超過20年的專業經驗。自加入公司以來，Irvin一直負責公司全球推廣能力的數碼自動化，並提升了公司分銷商工具集和社會聲譽。

在進Young Living之前，Irvin為許多知名品牌帶來了屢獲殊榮的創新，包括可口可樂公司 (Coca-Cola Company) 和美國電話電報公司 (AT&T) 。作為可口可樂的數碼市場推廣IT主管，他曾負責FIFA世界杯 (FIFA World Cup) 、奧運會 (Olympics) 和超級碗 (Super Bowl) 等賽事的促銷活動。Irvin熱衷於通過關注個人發展；開放的溝通；清晰、共同的願景；以及營造愉快的工作環境，來實現始終如一的團隊合作。

Irvin表示：「Young Living是一家言行一致的公司。它是少數幾家始終如一地證明其健康承諾的公司之一。我期待著迎接並超越我們5x5 Pledge的挑戰，即在未來五年內每年拓展五個新市場，新增500萬會員。」

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Young Living Essential Oils簡介

Young Living Essential Oils, LC總部位於猶他州李海，是全球精油領導者，提供當前品質最高的油浸產品。Young Living鄭重對待自身的行業領先地位，憑借其自主研發的Seed to Seal®（從種子到封瓶）生產工藝，確立了行業最高標準，其中涉及採購、科學和標準這三大支柱。這些指導性原則幫助Young Living保護地球和提供純正產品，公司的會員可以放心使用並與家人朋友分享這些產品。Young Living的產品都來自於公司自營的農場、合作夥伴農場和通過Seed to Seal認證的供應商，不僅能夠支持健康的生活方式，還能讓超過600萬全球會員有機會在工作中踐行自己的價值觀並完全發揮出自己的熱情，在使命感的驅動下，邁向終身健康。查詢詳情，請訪問 YoungLiving.com ，關注該公司的Twitter @younglivingeo 和 Facebook 。

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