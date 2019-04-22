Young Living升Irvin Bishop Jr.为数字与战略规划部执行副总裁

Irvin于2018年加入Young Living，担任数字战略高级副总裁，在数字营销、消费者洞察和技术领域拥有超过20年的专业经验。自加入公司以来，Irvin一直负责公司全球推广能力的数字自动化，并提升了公司分销商工具集和社会声誉。

在进Young Living之前，Irvin为许多知名品牌带来了屡获殊荣的创新，包括可口可乐公司 (Coca-Cola Company) 和美国电话电报公司 (AT&T) 。作为可口可乐的数字营销IT主管，他曾负责FIFA世界杯 (FIFA World Cup) 、奥运会 (Olympics) 和超级碗 (Super Bowl) 等赛事的促销活动。Irvin热衷于通过关注个人发展；开放的沟通；清晰、共同的愿景；以及营造愉快的工作环境，来实现始终如一的团队合作。

Irvin表示："Young Living是一家言行一致的公司。它是少数几家始终如一地证明其健康承诺的公司之一。我期待着迎接并超越我们5x5 Pledge的挑战，即在未来五年内每年拓展五个新市场，新增500万会员。"

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Young Living Essential Oils简介

Young Living Essential Oils, LC总部位于犹他州李海，是全球精油领导者，提供当前品质最高的油浸产品。Young Living郑重对待自身的行业领先地位，凭借其自主研发的Seed to Seal ® （从种子到封瓶）生产工艺，确立了行业最高标准，其中涉及采购、科学和标准这三大支柱。这些指导性原则帮助Young Living保护地球和提供纯正产品，公司的会员可以放心使用并与家人朋友分享这些产品。Young Living的产品都来自于公司自营的农场、合作伙伴农场和通过Seed to Seal认证的供应商，不仅能够支持健康的生活方式，还能让超过600万全球会员有机会在工作中践行自己的价值观并完全发挥出自己的热情，在使命感的驱动下，迈向终身健康。垂询详情，请访问 YoungLiving.com ，关注该公司的Twitter @younglivingeo 和 Facebook 。

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