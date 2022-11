YourBio Health levererar överlägsen metod för att testa AMH-hormon i serum hemma

TAP® II-enheten ger överlägsen korrelation och färre falska positiva resultat jämfört med DBS ADx 100-kortet och upplevelsen föredrogs i avsevärt större utsträckning jämfört med venprovtagning.

BOSTON, 3 november, 2022 /PRNewswire/ -- YourBio Health, Inc. och Turtle Health, Inc. tillkännagav idag att TAP® II- enheten, när den används som en del av Turtle Healths labbutvecklade hemtest, kan på ett tillförlitligt sätt ge liknande resultat som vid venprovtagning på kliniken, enligt en studie som publicerats i tidskriften Reproductive Biology and Endocrinology. I studien, som genomfördes på 41 kvinnor i fertil ålder och som sponsrades av Turtle Health, jämfördes tre sätt att ta blodprov: TAP II-enheten som självadministreras av patienten med Turtle Healths instruktioner och förpackning, ADx-kortet, som självadministreras av patienten med instruktioner från ADx-tillverkaren, och venprovtagning som utförs av utbildad provtagningspersonal.

Patienter föredrog i signifikant större utsträckning TAP® II-enheten med statistiskt överlägsen patientupplevelse, mätt med Net Promoter Score (NPS) jämfört med både ADx-kortet och venprovtagning. Det är viktigt att notera att korrelationen med venprovtagning var hög, vilket tyder på att provtagning i hemmet kan ge liknande information. Falska positiva värden minskade signifikant jämfört med ADx-kortet.

Denna nya metod för att utvärdera förmågan att mäta AMH-värdet hos kvinnor i kombination med andra tester gör att kvinnor och familjer som skjuter upp familjebildande kan "känna sig mer förhoppningsfulla, upprymda, förberedda och mindre oroliga, eller förvirrade, över sin fertilitetsstatus".

"Vi är otroligt nöjda med de jämförande resultaten och verkligen glada över att ha varit en del av att stärka familjebildande. Vår teknik eliminerar hinder för blodprov genom att se till att patienter inte behöver boka in blodprov och åka till ett provtagningscenter, och genom att undvika smärta och rädsla för fingerstick och venprovtagning. Förutom överlägsna resultat jämfört med ADx-kortet, kan vi leverera bättre hälsodata för fler patienter", säger Harry Wilcox, styrelseordförande och vd för YourBio Health.

"Vi är särskilt glada över bristen på falska positiva resultat", säger Amy Zwanziger, vd för Turtle Health. "Ingen kvinna ska behöva hantera ångesten som kommer med ett falskt positivt resultat som kan vara förknippat med andra produkter på marknaden. TAP® II är tillgänglig som en del av Turtle Healths hemfertilitetskonsultation, som finns på turtlehealth.com i vissa delstater."

Om YourBio Health

YourBio Health eliminerar hinder för blodprov eftersom patienten kan ta blodprov från vilken plats som helst utan smärta från fingerstick eller behov av traditionell venprovtagning. Vi möjliggör decentralisering av kliniska prövningar och tillgång till företag som erbjuder hälsotester för konsumenter med den innovativa TAP II Blood Collection Device. Det är praktiskt taget smärtfritt, lätt att använda och gör det möjligt att ta blodprov i alla miljöer – kliniskt eller i hemmet. Med stöd av den senaste vetenskapen, datahanteringstekniken och certifierade centrala laboratorier garanterar vi testresultat som är bäst i klassen. Läs mer på www.yourbiohealth.com

YourBio Health grundades av Flagship Pioneering, som utformar, skapar, tillhandahåller och utvecklar bioplattformsföretag som är ledande i kategorin för att omvandla människors hälsa och hållbarhet. Sedan starten år 2000 har företaget, genom sin Flagship Labs-enhet i Labs, tillämpat sin unika hypotes-drivna innovationsprocess för att skapa och främja mer än 100 vetenskapliga satsningar, vilket har resulterat i ett sammanlagt värde på över 100 miljarder dollar.

Om Turtle Health

Turtle Health är en klinik för bedömning av fertilitet i hemmet. Vi ger tillgång till en komplett uppsättning hemtester, som föreskrivs av en läkare. En läkare granskar patientens slutliga fertilitetsrapport. Vi gör det möjligt för patienter att få tillgång till läkare inom reproduktiv endokrinologi utan att behöva lämna sina hem. Läs mer på turtlehealth.com.

