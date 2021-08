Youri Hazanov, cadre accompli de YouTube, rejoint Jellysmack en tant que responsable international, renforçant ainsi les plans d'expansion globale

Cette nouvelle renforce l'engagement de Jellysmack dans une stratégie d'expansion globale annoncée lors de la clôture de son récent tour de table de financement série C en mai 2021. Hazanov développera l'activité de Jellysmack sur des marchés clés en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Amérique latine entre autres.

« Lorsque j'ai commencé chez YouTube en 2010, la majorité des créateurs étaient basés aux États-Unis », a déclaré M. Hazanov. « Dix ans plus tard, la majorité d'entre eux venaient de l'international. Jellysmack a la possibilité de travailler avec tous ces créateurs à l'international, et je suis ravi de diriger ce développement. »

M. Hazanov se concentrera sur la signature de nouveaux créateurs internationaux afin qu'ils rejoignent le programme pour créateurs de Jellysmack, un programme exclusif de l'entreprise, qui exploite l'intelligence artificielle et les données en temps réel pour aider les créateurs à accroître leurs audiences sur les plateformes vidéos et les réseaux sociaux. Jellysmack compte actuellement plus de 250 créateurs partenaires, dont les super stars PewDiePie, MrBeast et Cauet, ainsi que les favoris des fans comme Patrick Starrr, Bailey Sarian et Nas Daily. Jellysmack utilise sa technologie unique et son équipe d'experts pour éditer, optimiser et distribuer des vidéos sur Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok et YouTube pour le compte du créateur, établissant ainsi de nouvelles sources de revenus.

M. Hazanov a commenté "Ce qui m'a attiré chez Jellysmack, c'est la même chose qui attire tous les créateurs—ils utilisent la technologie qu'ils ont développé afin d'apporter une vraie croissance des audiences, et d'apporter une réelle valeur ajoutée à leurs partenaires".

M. Hazanov supervisera également le développement international du programme de partenariats à l'attention des médias plus traditionnels, en commençant par le partenariat avec l'une des radios de Rap et R&B les plus populaires en France et en Europe, Skyrock. Le programme de partenariat de Jellysmack à l'attention des médias, vise à optimiser les audiences et exploiter le contenu des médias sur les plateformes vidéos et réseaux sociaux, pour le compte des partenaires.

Pour étoffer l'équipe internationale, M. Hazanov a recruté deux nouveaux leaders. Harry Levy, anciennement chez Taboola et Google, se concentrera sur la région EMEA et LATAM en tant que responsable des ventes et des partenariats. Laurent Hulin, ancien cadre d'Universal Music et d'Expedia, supervisera la région APAC en tant que directeur général.

« Afin d'être la société globale par excellence pour les créateurs, nous devons étendre notre présence internationale », a déclaré M. Hazanov. « Jellysmack a une approche et une solution technologique éprouvées et uniques que personne d'autre n'a sur le marché aujourd'hui, afin de développer les créateurs sur les plateformes vidéos et réseaux sociaux. Il s'agit donc maintenant d'avoir les bonnes personnes dans chacune des régions où nous voyons les plus grandes opportunités de développement de "l'économie des créateurs"».

