Youri Hazanov, ex executivo do YouTube, reforça os planos de expansão mundial do Programa de Criadores da Jellysmack atuando como Diretor Internacional

Essa notícia vem para reforçar o compromisso da Jellysmack com a estratégia de expansão mundial anunciada após o fechamento de uma rodada de financiamento Série C em maio de 2021 com o SoftBank. Hazanov desenvolverá o negócio da Jellysmack nos principais mercados da Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e América Latina.

"Quando comecei no YouTube em 2010, a maioria dos criadores era dos EUA", disse Hazanov. "Dez anos depois, a maioria era internacional. Há uma grande oportunidade para a Jellysmack alcançar esses criadores internacionais, e estou empolgado em liderar essa empreitada."

O foco de Hazanov é em homologar novos criadores internacionais no Programa de Criadores da Jellysmack; um serviço que une a tecnologia de Inteligência Artificial exclusiva da empresa com um banco de dados próprio para ajudar os criadores de vídeo a desenvolver e crescer seu público em diversas plataformas sociais. O Programa de Criadores conta atualmente com mais de 250 criadores parceiros, incluindo gigantes como PewDiePie, MrBeast e Cauet, e de estrelas como Patrick Starrr, Bailey Sarian e Nas Daily. A Jellysmack utiliza sua tecnologia e equipe de especialistas para editar, otimizar e distribuir vídeos no Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok e YouTube em nome do criador, estabelecendo assim novos fluxos de receita.

Hazanov também supervisionará a expansão internacional do Programa de Parceiros de Mídia que foi iniciado pela parceria com a Skyrock, a estação de rádio líder de Paris, na França. Com o Programa de Parceiros de Mídia, a Jellysmack otimiza e opera o conteúdo de mídia destes parceiros nas principais plataformas sociais.

Para formar a equipe internacional, Hazanov reuniu mais dois líderes do mercado. Harry Levy, ex-Taboola e ex-Google, atuará como diretor de vendas e parcerias na região da EMEA e na América Latina. Laurent Hulin, ex-executivo da Universal Music e da Expedia, atuará como gerente geral na região da APAC.

"Para nos posicionarmos de maneira sólida como uma empresa global de criadores temos que ampliar nossa presença mundial", disse Hazanov. "A Jellysmack tem uma solução comprovada de tecnologia e abordagem para criadores em crescimento em plataformas sociais que nenhuma outra empresa tem, então, agora trata-se de colocar as pessoas certas nessas regiões em que enxergamos as maiores oportunidades na economia dos criadores de conteúdo."

Co-fundada em 2016 por Michael Philippe, Robin Sabban e Swann Maizil, a Jellysmack é a empresa global de criadores que detecta e desenvolve os criadores de vídeo mais talentosos do mundo por meio de tecnologia. As ferramentas exclusivas de otimização de dados e vídeos da empresa impulsionam o crescimento do público nas redes sociais, permitindo novos fluxos de receita e ampliando a monetização. A Jellysmack otimiza, opera e distribui conteúdos de vídeo feito por criadores para o Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter e YouTube. A estratégia da empresa para criadores se fundamenta em seu sucesso na ampliação de seus próprios canais de conteúdo originais nas área de beleza ("Beauty Studio"), futebol ("Oh My Goal"), gaming ("Gamology") e muito mais. Para saber mais, acesse jellysmack.com.

