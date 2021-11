Yousician et Duolingo s'associent à Juanes pour montrer au monde comment parler le langage universel de la musique

Juanes apparaîtra dans la série de cours Spotlight de Yousician et dans le podcast « Relatos en Inglés » de Duolingo pour souligner la façon dont la langue et la musique élargissent notre façon de nous exprimer.

NEW YORK, 11 novembre 2021 /PRNewswire/ Yousician, la première plateforme mondiale pour apprendre et jouer de la musique, et Duolingo, la première application d'apprentissage des langues, s'associent à Juanes, auteur-compositeur-interprète colombien récompensé par un GRAMMY, pour inciter les fans et les utilisateurs à parler le langage universel de la musique. Ce partenariat sans précédent offrira aux fans une fenêtre intime sur la façon dont la « musique parlante » peut façonner le parcours créatif de chacun.

Juanes for Yousician Spotlight Juanes for Yousician Spotlight, exclusively available on Yousician November 12th and Duolingo’s podcast November 17th.

Dans son cours Yousician Spotlight, Juanes montrera aux joueurs comment il communique à travers la musique grâce à ses riffs et rythmes de guitare caractéristiques. Avec un contenu en espagnol et en anglais, les guitaristes peuvent apprendre à « parler musique » avec lui grâce à des tutoriels spécialement conçus pour certaines de ses chansons les plus connues, notamment « La Camisa Negra », « Es Por Ti », « A Dios Le Pido », « Para Tu Amor » et « Me Enamora ».

Juanes et « Relatos en Inglés » de Duolingo, un podcast en anglais pour les hispanophones, lanceront un épisode spécial avec l'animatrice Diana Gameros. Juanes partagera son parcours d'apprentissage des langues avec des histoires de vie qui n'ont jamais été partagées auparavant. Cet épisode marquera le dernier épisode de la saison 4 de « Relatos en Inglés ».

« L'une des grandes joies de ma vie a été la capacité de créer de la musique qui vient de mon cœur, et de le faire dans la beauté de la langue espagnole », déclare Juanes. « Et tout comme j'ai passé beaucoup de temps récemment à créer mes propres interprétations de certaines des chansons et des artistes qui m'ont inspiré très tôt, cela signifie beaucoup pour moi de collaborer avec Yousician et Duolingo pour aider à apporter les leçons que j'ai apprises à de nouveaux artistes en herbe qui cherchent à s'exprimer à travers la musique et la langue de notre culture. Je crois qu'il y a un musicien potentiel en chacun de nous, et en utilisant ces deux programmes en tandem, il est possible d'apprendre l'espagnol et le langage de la musique ensemble et de s'amuser tout en le faisant. »

« Nous sommes ravis de travailler avec Yousician et Juanes dans le cadre de cette initiative », déclare Rebeca Ricoy, Directrice nationale de Duolingo pour le Mexique et l'Amérique latine. « En plus de partager la même passion pour l'éducation que Yousician, les efforts philanthropiques et culturels continus de Juanes pour rendre la musique accessible à tous, quelle que soit la langue qu'ils parlent, sont parfaitement alignés avec ce que nous essayons de raconter avec Relatos en Inglés et la mission de Duolingo pour aider à enseigner de nouvelles langues à tout le monde, partout ».

« Il est naturel pour Yousician de collaborer avec la première application d'apprentissage des langues au monde, en comblant le fossé entre la musique et la langue et en donnant à nos utilisateurs plus d'outils pour s'exprimer. Juanes est l'incarnation parfaite de cette combinaison et nous sommes très heureux de faire équipe avec la plus grande rock star espagnole du monde », déclare Hadley Spanier, Directeur mondial du marketing de la marque et des relations avec les artistes de Yousician. « La perspective de Juanes est exactement ce qu'est notre nouvelle série Spotlight : connecter les artistes et les fans d'une manière que seul Yousician peut offrir. »

Les cours Spotlight de Yousician sont un moyen pour les fans d'apprendre et de jouer leurs chansons préférées directement auprès des artistes qui les ont rendues célèbres, une première pour le marché de l'éducation et du divertissement. Aucune autre plateforme n'offre de cours interactifs sur les artistes avec un parcours structuré immédiat permettant aux utilisateurs d'apprendre, de pratiquer et de jouer.

Pour inciter à rejoindre Juanes dans le Spotlight, les utilisateurs de Yousician pourront échanger une offre pour un essai gratuit prolongé avec ce lien spécial. Duolingo offrira 2 mois gratuits d'abonnement à Duolingo Plus en utilisant le code promo : JUANES ici . Le podcast de Duolingo avec Juanes sera lancé le 17 novembre 2021.

