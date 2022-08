YOYI TECH fait l'acquisition de LinkFlow, conclut un round de financement D+ de 20 millions de dollars et devient le leader du marketing omnicanal intelligent

BEIJING, 27 août 2022 /PRNewswire/ -- Lors d'un communiqué récent, le fournisseur de services de plateforme de marketing omnicanal intelligent YOYI TECH a annoncé avoir fait l'acquisition de LinkFlow, un pionnier de l'industrie des plateformes de données client (CDP). En outre, YOYI TECH a également annoncé la clôture de son round de financement D+ de 20 millions de dollars, dirigé par Samsung Venture Investment (SVIC), NewQuest Capital dans le cadre de TPG, et Zhejiang SilkRoad Fund. Cette acquisition et ce nouveau financement renforcent la position de leader de YOYI TECH dans l'industrie MarTech.

YOYI TECH “Three Clouds” Strategy

Le 9 août 2022, YOYI TECH a tenu avec succès une conférence sur le thème « Au-delà du MarTech : Remporter l'avenir grâce au marketing omnicanal intelligent ». Au cours de la conférence, YOYI TECH a lancé sa stratégie « Three Clouds » basée sur Advertising Cloud - OneDesk, une plateforme de publicité omnicanal, Data Cloud - LinkFlow, une plateforme de données client (CDP) et Marketing Cloud - EngageX, une plateforme d'automatisation du marketing (MAP).

En tant que filiale du groupe YOYI TECH, LinkFlow opère indépendamment en se concentrant sur la construction de la prochaine génération de plateformes de données client et d'autonomisation du marketing. La marque LinkFlow sera gardée intacte. LinkFlow et YOYI TECH travailleront ensemble dans les domaines du Big data, de l'intelligence artificielle, de l'innovation produit et de la valorisation de la valeur de vie des clients. En tirant parti de l'interaction omnicanal, les entreprises seront en mesure d'aider leurs clients à améliorer leurs capacités de vente et de marketing tout au long du parcours du consommateur.

Après l'acquisition de LinkFlow, YOYI TECH occupe une position unique en tant que première société MarTech possédant une capacité omnicanal sans précédent.

Produits : offre omnicanal CDP et MAP, avec Big data et IA

Technologie : investissement continu dans la R&D, amélioration de l'algorithme d'IA, mise à niveau innovante des capacités omnicanal dans la collecte de données, l'intégration, l'analyse, l'application et la protection des données.

Services : assurer la réussite des clients, améliorer la stratégie de données et améliorer l'expérience client

API-first : Création d'un écosystème MarTech grâce à une plateforme ouverte et à une stratégie axée sur la philosophie API-first, en attirant divers partenaires MarTech et SaaS

À propos de YOYI TECH

Fondé en 2007, YOYI TECH est le leader du marketing omnicanal intelligent. YOYI TECH vise à fournir les meilleurs produits et services pour permettre à ses clients une transformation de leur marketing numérique grâce à ses clouds de publicité, de données et de marketing de pointe, ainsi qu'à son Big data et à son intelligence artificielle. Fort de sa riche expérience au service de 60 % des entreprises du classement Fortune 500, YOYI TECH offre des solutions complètes pour aider ses clients à acquérir de nouveaux consommateurs, améliorer l'expérience client et stimuler la croissance de l'entreprise.

Pour en savoir plus sur YOYI TECH, rendez-vous sur :

Site Web : www.yoyi.com.cn

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1885968/YOYI_TECH__Three_Clouds__Strategy.jpg

SOURCE YOYI TECH