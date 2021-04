YPO dévoile les 14 lauréats régionaux du Global Impact Award

NEW YORK, le 6 avril 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, YPO, la communauté mondiale de leaders composée de 30 000 chefs d'entreprise provenant de 142 pays, a révélé le nom des lauréats régionaux de son Global Impact Award.

Le YPO global Impact Award est la plus haute distinction décernée par YPO aux membres en reconnaissance de leur impact en dehors de l'organisation, célébrant l'impact des PDG à la fois significatif et durable. Un lauréat régional a été sélectionné dans chacune des 14 régions de YPO.

« Être une force du bien est l'un des principes fondamentaux de YPO. Nous sommes honorés de reconnaître et de célébrer ces membres extraordinaires et percutants de YPO du monde entier qui laissent vraiment une marque dans leur collectivité et au-delà, a déclaré Xavier Mufraggi, PDG de YPO. Ils sont une source d'inspiration pour nous tous sur la façon de diriger avec détermination. »

Les lauréats régionaux du YPO Global Impact Award 2021 sont :

Le gagnant du YPO Global Impact Award de 2021 sera annoncé à la fin du mois de mai.

À propos de YPO :

YPO est la communauté mondiale de leaders réunissant 30 000 chefs d'entreprise provenant de 142 pays autour d'une conviction commune, à savoir que le monde a besoin de meilleurs leaders. Chacun de nos membres a connu à un jeune âge un succès considérable en matière de leadership. Ensemble, ils dirigent des entreprises et des organisations qui génèrent 9 billions de dollars en revenus annuels. Les membres de YPO s'inspirent et se soutiennent mutuellement au travers de l'apprentissage entre pairs et d'expériences exceptionnelles, au sein d'une communauté inclusive fondée sur le partage et la confiance. Pour en savoir plus, consultez le site ‪ypo.org.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1065220/YPO_Logo.jpg

Related Links

https://www.ypo.org



SOURCE YPO