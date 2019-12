YPO elege Anastasios (Tassos) Economou como presidente da YPO para 2020-2021

DALLAS, 2 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- Hoje, a YPO, principal comunidade de liderança global para diretores executivos anunciou que elegeu Anastasios (Tassos) Economou para ocupar o mais alto cargo eleito da YPO, o de presidente do conselho de administração da YPO, para o período de 2020-2021.

Economou é o 69o membro a ocupar esse cargo e irá suceder a atual presidente da YPO, Elizabeth Zucker. Ele iniciará seu mandato em 1o de julho de 2020.

Economou é membro da YPO Mônaco e fundador e diretor-geral da iGroup. Com foco no investimento de valor relativo, a iGroup procura identificar um setor que esteja no ponto mais baixo do ciclo econômico e investir nele. Os setores em que a iGroup tem presença mais forte são transporte marítimo, tecnologia, bebidas alcoólicas, imóveis e biotecnologia.

"A YPO é muito querida para mim, é minha segunda família", disse Economou. "Aprecio nossos valores e o tempo que passamos juntos. Sinto-me honrado por poder servir a YPO ainda mais nesse cargo de presidente e estou entusiasmado com a oportunidade de servir essa família e fazer com que a experiência da YPO seja ainda mais relevante para todos os meus colegas."

O presidente da YPO é eleito por membros do conselho. Economou dá continuidade ao legado de Ray Hickok, fundador e primeiro presidente da YPO, que estabeleceu o padrão para a liderança entre pares.

"Tassos possui uma incrível combinação de perspicácia comercial, experiência com a YPO e uma personalidade dinâmica para desempenhar o papel de presidente da YPO e tenho certeza de que, com essa contribuição, terá um impacto incrível na nossa empresa", disse Zucker. "Será uma honra e um grande prazer trabalhar com ele no ano que vem."

Economou uniu-se à YPO em 2005, tem sido membro ativo em nível global, regional e de capítulo, e já ocupou mais de 25 cargos de liderança.

É diretor eleito do conselho da YPO e atualmente presidente do conselho de associados; co-vice-presidente do comitê de capítulos e regiões; e membro dos comitês de estratégia e finanças. Ele é também integrante dos grupos de trabalho de diversidade, destaque e modelo de capítulo.

Economou recebeu o prêmio Alexander L. Cappelo em 2017, que é maior honra da YPO em serviços de desenvolvimento de associados. Nesse mesmo ano, ele recebeu o prêmio Best of the Best of the Best YPO Region (melhor da melhor região da YPO) pelo seu trabalho com a Região da Europa. Tassos é também criador do programa YPO LAB (Leaders Across Borders), cujos membros inspiram seus pares com momentos transformadores que são compartilhados por meio de histórias.

Sobre a YPO

A YPO é a principal organização de liderança global para mais de 28.000 CEOs em mais de 130 países e atua com base na convicção de que o mundo precisa de líderes melhores. Os membros da YPO inspiram e desafiam uns aos outros através da confiança e partilha aberta entre uma comunidade diversificada. As empresas associadas da YPO pertencem a setores variados e a diferentes tipos de negócios, empregam mais de 22 milhões de pessoas em todo o mundo e geram US$ 9 trilhões em receitas anuais. Para obter mais informações, visite ‪ypo.org.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1029464/YPO_Logo.jpg

FONTE YPO

Related Links

https://www.ypo.org



SOURCE YPO