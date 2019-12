YPO elige a Anastasios (Tassos) Economou como presidente de YPO para 2020-2021

DALLAS, 2 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- YPO, la principal comunidad de liderazgo global de ejecutivos de primer nivel, ha anunciado hoy la elección de Anastasios (Tassos) Economou para el mayor cargo electo de YPO: la presidencia del Consejo de Administración de YPO durante 2020-2021.

El Sr. Economou es el 69.º miembro en ocupar este puesto y sucederá a la actual presidenta de YPO, Elizabeth Zucker. Comenzará su mandato el 1 de julio de 2020.

El Sr. Economou, miembro de YPO Monaco, es el fundador y director general de iGroup. Centrándose en la inversión de valor relativo, iGroup busca un sector que esté en la parte inferior del ciclo empresarial para invertir en él. Los sectores en los que iGroup está presente incluyen el transporte, las tecnologías, las bebidas alcohólicas, los bienes inmuebles y la biotecnología.

"Le tengo un gran cariño a YPO; es mi segunda familia", señaló el Sr. Economou. "Aprecio nuestros valores y el tiempo que pasamos juntos. Me siento agradecido por haber sido elegido para seguir prestando mis servicios a YPO desde el puesto de presidente, y espero ser capaz de servir a esta familia y hacer que la experiencia YPO sea incluso más relevante para todos mis compañeros".

El presidente de YPO ha sido elegido por otros miembros del Consejo. El Sr. Economou dará continuación al legado del fundador y primer presidente de YPO, Ray Hickok, quien sentó el estándar para el liderazgo de los compañeros.

"Tassos aporta una increíble combinación de perspicacia empresarial, experiencia en YPO y una personalidad cargada de energía al puesto de presidente de YPO, y sé que tendrá un impacto más que positivo en nuestra organización", dijo la Sra. Zucker. "Trabajar con él durante el próximo año será un gran honor y placer para mí".

El Sr. Economou se unió a YPO en 2005 y ha sido un miembro activo a nivel regional, global y de la división, además de haber desempeñado más de 25 puestos de liderazgo.

Es un director electo del Consejo de YPO y actualmente ocupa el puesto de presidente del Consejo de Miembros; covicepresidente del Comité de Divisiones y Regiones; y es miembro de los Comités de Estrategia y Finanzas. También es miembro del Modelo de Capítulo y de los Grupos de trabajo de Diversidad y Relevancia.

El Sr. Economou ha sido galardonado con el premio Alexander L. Cappello en 2017, la mayor distinción de YPO en materia de servicios de desarrollo para miembros. Ese mismo año, fue condecorado con el premio Best of the Best YPO Region por su trabajo en la región europea. El Sr. Economou también es el creador del programa YPO LAB (Leaders Across Borders o líderes transfronterizos), donde los miembros inspiran a sus compañeros a través de la narración compartida de momentos que cambian la vida.

YPO es la comunidad de liderazgo global de más de 28.000 ejecutivos de primer nivel en más de 130 países, impulsada por la creencia de que el mundo necesita mejores líderes. Los miembros de YPO inspiran y se desafían entre ellos basándose siempre en el intercambio y en la confianza abierta dentro de una comunidad diversa. Las empresas de sus miembros están diversificadas en numerosos sectores y tipos de negocios, empleando a más de 22 millones de personas en todo el mundo y generando unos ingresos anuales de 9 billones de dólares estadounidenses.

