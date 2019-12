YPO mianuje Anastasiosa (Tassosa) Economou na przewodniczącego YPO na lata 2020-2021

DALLAS, 2 grudnia 2019 r. /PRNewswire/ -- W dniu dzisiejszym YPO, wiodąca, międzynarodowa społeczność dla głównych dyrektorów, ogłosiła mianowanie Anastasiosa (Tassosa) Economou na najwyższe stanowisko w organizacji: przewodniczącego rady dyrektorów YPO na lata 2020-2021.

Economou jest 69. członkiem organizacji, który zajmie to stanowisko i zastąpi na nim obecną przewodniczącą YPO Elizabeth Zucker. Nowy przewodniczący obejmie stanowisko z dniem 1 lipca 2020 r.

Należący do oddziału YPO w Monako Economou jest założycielem i dyrektorem zarządzającym iGroup. Firma iGroup skupia się na inwestycjach na bazie względnej wartości i wyszukuje branże w dolnych częściach cyklu biznesowego, a następnie w nie inwestuje. Branże, w których iGroup prowadzi działalność to głównie transport, technologia, alkohole, nieruchomości i biotechnologia.

– YPO to dla mnie bardzo ważna organizacja, druga rodzina – komentuje Economou. – Ważne są dla mnie nasze wartości i czas, który razem spędzamy. Z pokorą przyjmuję mianowanie na stanowisko przewodniczącego YPO, które pozwoli mi na służenie organizacji w większym zakresie. Wyglądam możliwości przysłużenia się tej społeczności i przybliżenia doświadczenia YPO wszystkim członkom – dodał nowy przewodniczący.

Przewodniczący YPO wybierany jest przez członków rady. Economou podtrzymuje dziedzictwo założyciela i pierwszego prezesa YPO Raya Hickoka, który wyznaczył standardy przywództwa w organizacji.

– Tassos wnosi do roli przewodniczącego YPO wyjątkowe połączenie umiejętności biznesowych, doświadczenia w YPO i energicznej osobowości. Wiem, że wywrze ogromnie pozytywny wpływ na naszą organizację – skomentowała Zucker. – Praca u jego boku w przyszłym roku będzie przyjemnością i zaszczytem – dodała obecna przewodnicząca.

Economou wstąpił do YPO w 2005 r. i był aktywnym członkiem na poziomach lokalnym, regionalnym i globalnym, zajmując ponad 25 posad przywódczych.

Został wybrany na stanowisko dyrektora rady YPO i obecnie zajmuje stanowisko przewodniczącego rady członkowskiej, współprzewodniczącego komitetu oddziałów lokalnych i regionalnych, a także jest członkiem komitetu strategicznego i finansów. Należy także do grup roboczych modelowych oddziałów oraz różnorodności.

W 2017 r. Economou zdobył nagrodę im. Alexandra L. Cappello, która jest najwyższym odznaczeniem YPO za posługę w rozwijaniu bazy członkowskiej. Tego samego roku otrzymał nagrodę Best of the Best YPO Region za pracę w Europie. Tassos jest także twórcą programu YPO LAB (Leaders Across Borders), w ramach którego członkowie inspirują innych przez opowiadanie historii na temat momentów, które zmieniły bieg ich życia.

O YPO

YPO to międzynarodowa społeczność obejmująca ponad 28 000 głównych dyrektorów w 130 krajach kierująca się przekonaniem, że świat potrzebuje lepszych przywódców. Członkowie YPO inspirują i motywują się nawzajem na podstawie otwartości i zaufania w różnorodnej społeczności. Firmy członkowskie różnią się pod względem branż i typu działalności, zatrudniają wspólnie ponad 22 miliony pracowników na świecie i generują 9 bilionów USD rocznego przychodu. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie ‪ypo.org.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1029464/YPO_Logo.jpg

Related Links

https://www.ypo.org



SOURCE YPO