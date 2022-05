YPO ogłasza, że Dharsono Hartono został laureatem tegorocznej nagrody Global Impact Award

NOWY JORK, 18 maja 2022 r. /PRNewswire/ -- YPO , międzynarodowa społeczność obejmująca ponad 30000 osób stojących na czele przedsiębiorstw w 142 krajach, ogłosiła laureata tegorocznej nagrody Global Impact Award. Został nim Dharsono Hartono, dyrektor generalny PT Rimba Makmur Utama (RMU). PT Rimba Makmur Utama zarządza projektem The Katingan Mentaya , w ramach którego podejmowane są działania na rzecz ograniczania skali wycinki drzew oraz realizacji celów związanych ze zrównoważonym rozwojem w Indonezji.

YPO Global Impact Award jest najwyższym wyróżnieniem, jakie YPO przyznaje swoim członkom jako wyraz uznania za działalność dyrektorów generalnych poza YPO, mającą wpływ na zrównoważony rozwój i zwiększanie potencjału.

„Dharsono i jego działania na terenie Indonezji stanowią inspirację dla całej społeczności YPO - powiedział Xavier Mufraggi, dyrektor generalny YPO. - Nie tylko wywiera on imponujący wpływ na środowisko, ale także wskazuje długofalowe rozwiązania dla lokalnych społeczności i buduje nowe pokolenie liderów i przedsiębiorców".

Stojąc na czele PT Rimba Makmur Utama, Dharsono wraz ze swoim zespołem pomaga wdrażać zrównoważony model użytkowania ziemi poprzez ograniczanie skali wycinki drzew i degradacji, promowanie ochrony przyrody, wzmacnianie integralności ekologicznej i wspieranie rozwoju gospodarczego w Indonezji. W ramach projektu Katingan Mentaya firma chroni i rekultywuje rozległe, bagienne obszary lasów torfowych.

Projekt Katingan Mentaya ma na celu ochronę 157875 hektarów (390117 akrów) lasów w regionie Central Kalimantan w Indonezji, na południowym krańcu Borneo, z których tradycyjnie pozyskuje się drewno. Projekt wygenerował średnio 8 milionów potrójnie certyfikowanych złotych kredytów rocznie, co odpowiada wycofaniu z ruchu 2 milionów samochodów.

Ponadto Dharsono i realizatorzy projektu nawiązali współpracę z 35 lokalnymi społecznościami wiejskimi, zapewniając im alternatywne źródła dochodu oraz udzielając 1000 pożyczek mikrofinansowych skierowanych do małych przedsiębiorstw.

Dharsono powiedział: „Otrzymanie tegorocznej nagrody Global Impact Award to dla mnie zaszczyt. Mój partner, Rezal Kusumaatmadja, i ja założyliśmy RMU 15 lat temu, roztaczając wizję światowej gospodarki, która stawia Ziemię i ludzi na pierwszym miejscu. Projekt Katingan Mentaya jest dowodem na to, że firma zajmująca się rozwiązaniami inspirowanymi naturą może przeciwdziałać zmianom klimatycznym poprzez podejmowanie realnych działań, które pozytywnie wpływają na ekosystemy klimatu, społeczności i bioróżnorodności. Przed nami jeszcze długa droga, ale ta nagroda jest dla nas silnym bodźcem do realizacji naszej misji".

