YSL Beauty Station: Un singular viaje musical por carretera en el corazón de Palm Springs con Kaia Gerber y Tom Pecheux

Por primerísima vez en 2019, YSL Beauté derriba fronteras con una aventura de belleza fantástica creada a medida y sin igual, que se desarrolla en el corazón de Palm Springs: cobra vida un viaje hacia una fantasía musical.

Siga a nuestra embajadora de maquillaje Kaia Gerber y a Tom Pecheux, director de belleza global para YSL Beauté, cuando partan en un intrépido viaje por carretera. Nuestros héroes se adentrarán en el desierto para un viaje que solo podría ser animado por el espíritu de YSL Beauté. Descubra sus aventuras y dos estremecedores looks creados especialmente en nuestros canales de medios sociales:

Primera parada: mientras conducimos a través de Cathedral City por la Ruta 111, pararemos con el auto en la explanada de la YSL BEAUTY STATION, donde esperan el letrero de lápiz labial alto como torre Rouge Volupte Shine, autos descapotables y autobús de tour, al costado de bombas de gasolina de impactante rosa y un campo de globos con forma de corazón en referencia al corazón de bálsamo negro asimétrico del nuevo Volupte Plump-in-colour.

Detrás de la YSL BEAUTY STATION, entraremos en la TIENDA FUGAR para experimentar los artículos esenciales de maquillaje nuevos y de mejor venta de la marca, al tiempo que se descubren las campañas de Kaia Gerber.

Usted disfrutará de 4 áreas dedicadas a:

Touche Eclat Radiant Touch, el icónico lápiz, y Touche Eclat High Cover, el nuevo concealer de alta cobertura y apariencia natural.

Rouge Volupte Shine, el legendario lápiz labial humectante, y Volupte Plump-in-colour, un nuevo lápiz labial con un corazón de bálsamo negro impactante y subversivo que hace que nuestros labios luzcan más gruesos.

HAGA SUYA una oportunidad exclusiva de personalizar su lápiz labial YSL favorito.

Looks de Maquillaje Palm Springs Tom Pecheux.

Aparte de productos que superan los límites en todo sentido, los visitantes experimentarán momentos interactivos únicos tales como una máquina expendedora de maquillajes exclusivos, un espejo virtual para probar instantáneamente más de 50 sombras de ojos, todo mientras se descubren los dos impactantes looks creados por el director de belleza global Tom Pecheux:

Editorial Look 1 "Watch Me Glow" (Ahora Mírame Brillar), Volupte Plump-in-colour 1, Touche Eclat de alta cobertura y barra Touche Eclat Shimmer se combinan con sombras de ojos Dazzling Sequin Crush 1, 4 y 7, para un brillo ultrarradiante.

Editorial Look 2 "Feel My Beat" (Siente El Compás de Mi Corazón), con base de maquillaje All Hours Foundation y máscara para las pestañas Volume Effet Faux Cils Star junto con Rouge Pur Couture The Slim 1 y 8 para perfección mate irresistible, logrando el maquillaje perfecto para la noche.

Deja tu marca, crea tu firma: adelante, la carretera polvorienta te espera.

Ahora, solo la fiesta espera...

TIENDA EFÍMERA - CATHEDRAL CITY - ALLEN / RUTA 111

HORARIO DE ATENCIÓN:

12 de abril: 3PM – 8PM

13 de abril: 10AM – 8PM

14 de abril: 10AM – 8PM

ACERCA DE YVES SAINT LAURENT BEAUTÉ

Yves Saint Laurent Beauty pone cuerpo y alma a un estilo. Completamente liberado, se afirma como una colección de íconos, con cada creación impulsada por osadía, juventud y la vanguardia. Siguiendo el camino trazado por Saint Laurent, quien hizo suyo el espíritu de los tiempos durante casi 40, YSL Beauty continúa con su desenfrenada relación amorosa con las mujeres para crear, perfilar y desarrollar la modernidad. Sin compromisos. Tus propias reglas. Ahora.

