YSL Beauty Station: Un viaje musical por carretera de la mano de Kaia Gerber y Tom Pecheux

Siga a nuestra embajadora de maquillaje Kaia Gerber y a Tom Pecheux, director de belleza mundial de YSL Beauté, cuando nos llevan por un intrépido viaje por carretera, con nuestros héroes viajando por el desierto en un viaje que sólo podrá integrarse por medio del espíritu de YSL Beauté. Descubra sus aventuras y dos estilos sorprendentes creados especialmente en nuestros canales de medios sociales:

YouTube: https://youtu.be/Njj4NHdw2DI

Instagram: https://instagram.com/yslbeauty?utm_source=ig_profile_share&igshid=16ro6v1o1luvo

Primera parada, conduciendo a través de Cathedral City en la Ruta 111, con parada en la entrada de la YSL BEAUTY STATION, donde el Rouge Volupte Shine ha remolcado a los coches descapotabes con el signo de barra de labios y donde esperan los autobuses del tour, junto a unos llamativos surtidores de gasolina de color rosa y un campo lleno de globos con forma de corazón que hacen referencia al corazón de bálsamo negro asimétrico del nuevo Volupte Plump-in-colour.

Además de la YSL BEAUTY STATION, puedes entrar en la POP-UP STORE para experimentar los nuevos y más vendidos esenciales de maquillaje de la marca, al tiempo que descubres las campañas de Kaia Gerber.

Disfrutarás de 4 zonas dedicadas a:

Touche Eclat Radiant Touch, el icónico pen y Touche Eclat High Cover, el nuevo corrector de alta cubierta con una nueva imagen natural

Rouge Volupte Shine, la legendaria barra de labios hidratante y Volupte Plump-in-colour, una nueva barra de labios con un centro balsámico negro subversivo que consigue que tus labios tengan una sensación esponjosa

MAKE IT YOURS es una oportunidad exclusiva para personalizar tu barra de labios favorita de YSL

Tom Pecheux Palm Springs Makeup Looks

Además de por los productos, los visitantes experimentarán momentos interactivos únicos, como una máquina de venta de maquillaje exclusiva, un espejo virtual para probar de forma instantánea más de 50 sombras, todo ello al tiempo que se descubren dos estilos rompedores del director de belleza mundial, Tom Pecheux:

Editorial Look 1 "Watch Me Glow", Volupte Plump-in-colour 1, Touche Eclat High Cover y Touche Eclat Shimmer Stick Meet Dazzling Sequin Crush 1, 4 y 7 sombra de ojos, combinados para conseguir un brillo radiante definitivo.

Editorial Look 2 "Feel My Beat", como All Hours Foundation y Mascara Volume Effet Faux Cils Star junto a Rouge Pur Couture The Slim 1 y 8 para conseguir una perfección mate irresistible, consiguiendo el maquillaje perfecto para la noche.

Consigue tu marca, crea tu firma: la carretera polvorienta espera más adelante.

Ahora es cuando te está esperando la fiesta…

POP-UP STORE - CATHEDRAL CITY - ALLEN / ROUTE 111

HORAS DE APERTURA:

12 de abril: 3PM – 8PM

13 de abril: 10AM – 8PM

14 de abril: 10AM – 8PM

ACERCA DE YVES SAINT LAURENT BEAUTE

Yves Saint Laurent Beauty lleva el cuerpo y el alma hacia el estilo. Completamente liberado, asevera por sí mismo como una colección de iconos, en los que cada una de las creaciones está impulsada por la audacia, juventud y vanguardia. Siguiendo los pasos de Saint Laurent, que mostró el espíritu de los tiempos durante casi 40 años, YSL Beauty sigue con su amor desenfrenado con las mujeres de cara a la creación, modelado y desarrollo de la modernidad. Sin compromiso. Tus propias normas. Ahora.

http://www.yslbeauty.com

