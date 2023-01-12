圓桌討論：「社會和行為基因組學的前景和風險」





活動： 美國國家衛生研究院 (NIH) 屬下的國家人類基因組研究所 (NHGRI) 將舉辦圓桌會議，討論社會和行為遺傳學和基因組學，包括其好處、局限性和濫用的可能性。小組成員將討論可能帶來恥辱的遺傳學和基因組學研究，以及科學家打擊錯誤資訊和虛假資訊的策略。本活動免費向公眾開放。請在社交媒體上關注 #NHGRIevents 以獲取更多資訊。



參與者： Daniel Benjamin，加州大學洛杉磯分校安德森管理學院和大衛·格芬醫學院教授





Rina Bliss，羅格斯大學副教授及《Race Decoded: The Genomic Fight for Social Justice》作者





Daphne Martschenko，史丹福生物醫學倫理學中心助理教授





Melinda Mills，牛津大學及納菲爾德學院教授





Alexandra Minna Stern，加州大學洛杉磯分校人文學院院長





Erik Parens，The Hastings Center 高級研究學者



時間： 2023 年 1 月 25 日（星期三）下午 1 時 （美國東部時間）



地點： 請瀏覽 https://www.genome.gov/event/social-and-behavioral-genomics 以註冊。



背景： 新興研究領域表明，科學家可以利用基因組變異來理解複雜的社會行為， 該領域稱為社會基因組學。





雖然許多人承諾對基因組變異的研究可以幫助我們加深了解自己和我們的世界，但其他人則擔心最近的科學發展助長了有害意識形態的興起，例如白人至上主義和反猶太主義。





基因組學界不得不自問：基因證據的盜用是否在 2022 年水牛城大規模槍擊案和其他形式的極端主義暴力等事件中發揮作用？ 對遺傳學和基因組學中科學種族主義和優生學歷史的不完整清算，是否限制了科學界對科學數據的濫用和盜用作出果斷反應的能力？





新聞媒體也對這些調查渠道提出質疑。最近的新聞專題探討了優生學、科學種族主義、遺傳學和基因組學之間複雜而令人擔憂的關聯性。現在，科學家和學者比以往都更必須了解這些關聯性，以維護人類健康和安全。





國家人類基因組研究所 (NHGRI)：國家人類基因組研究所專注於基因組學研究的進展。基於我們在人類基因組初始測序中的領導作用，我們與世界科學和醫學界合作，加強基因組技術，加速突破及改善生活。透過增強和擴展基因組學領域，我們可以造福全人類。如欲了解更多有關 NHGRI 及其計劃的資訊，請瀏覽 www.genome.gov。

美國國家衛生研究院：美國國家衛生研究院 (NIH) 是美國的醫學研究機構，包括 27 個研究所和中心，是美國衛生與公眾服務部之成員。NIH 是開展和支援基礎、臨床和轉化醫學研究的主要聯邦機構，正在研究常見病和罕見病的病因、治療和治愈方法。如欲了解更多有關 NIH 及其計劃的資訊，請瀏覽 www.nih.gov。

活動將提供實時字幕， 可應要求提供美國手語翻譯服務。如需傳譯服務及／或其他合理便利安排才能參加此活動的個人請聯絡 [email protected] 或直接透過 [email protected] 聯絡 NIH 傳譯辦公室。請提前至少五個工作日提出請求，以確保能提供傳譯員服務。

聯絡人：Mauresa Pittman

[email protected]

genome.gov/news

/美通社 – 2023年1月12日/

National Human Genome Research Institute

SOURCE National Human Genome Research Institute