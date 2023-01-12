圆桌讨论："社会和行为基因组学的前景和风险"





内容： 美国国立卫生研究院（NIH）的国家人类基因组研究所（NHGRI）将主办一次圆桌会议，讨论社会和行为遗传学及基因组学，包括其益处、局限性和滥用的可能性。专家组成员将讨论可能被污名化的遗传学和基因组学研究，以及科学家打击错误信息和虚假信息的策略。此次活动免费向公众开放。通过社交媒体关注#NHGRIevents，了解更多信息。



人员： Daniel Benjamin，洛杉矶加利福尼亚大学安德森管理学院和大卫·格芬医学院教授





Rina Bliss，罗格斯大学副教授，《Race Decoded: The Genomic Fight for Social Justice》作者





Daphne Martschenko，斯坦福生物医学伦理中心助理教授





Melinda Mills，牛津大学纳菲尔德学院教授





Alexandra Minna Stern，加利福尼亚大学洛杉矶分校人文学院院长





Erik Parens，黑斯廷斯中心高级研究学者



时间： 2023年1月25日，星期三，下午1点 （东部时间）



地点： 请访问https://www.genome.gov/event/social-and-behavioral-genomics进行登记。



背景： 一项新兴研究领域表明，科学家可以利用基因组变异来了解复杂的社会行为。这一领域被称为社会基因组学。





虽然许多人保证，对基因组变异的研究可以帮助我们更好地了解自己和我们的世界，但也有人担心，最近的科学发展助长了有害意识形态的崛起，如白人至上主义和反犹太主义。





基因组学界不得不自问：在2022年布法罗大规模枪击事件和其他形式的极端主义暴力事件中，基因证据的滥用是否起到了任何作用？ 对遗传学和基因组学中的科学种族主义和优生学历史的不完全推算是否限制了科学界对滥用和挪用科学数据作出决定性反应的能力？





新闻媒体也对这些调查的途径提出了质疑。最近一篇新闻特写探讨了优生学、科学种族主义、遗传学和基因组学之间复杂而混乱的联系。现在，科学家和学者们比以往任何时候都更需要了解这些联系，以保障人类的健康和安全。





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关于国家人类基因组研究所（NHGRI）：NHGRI以基因组学研究进展为中心。基于在人类基因组初始测序中的领导作用，我们与全球科学和医学界合作，增强基因组技术，加速突破，改善生活。通过赋能和扩大基因组学领域，我们可以造福全人类。有关NHGRI及其计划的更多信息，请访问www.genome.gov。

关于美国国立卫生研究院（NIH）：国家医学研究机构NIH下辖27个研究所和中心，是美国卫生和公众服务部的一个组成部分。 NIH是开展和支持基础、临床和转化医学研究的主要联邦机构，目前正在调查常见和罕见疾病的原因、治疗和治疗方法。有关NIH及其计划的更多信息，请访问www.nih.gov。

此次活动将显示实时字幕。可根据要求提供美国手语翻译服务。需要口译服务和/或其他合理便利条件以参加本次活动的个人，请联系 [email protected]或直接联系NIH口译办公室：[email protected]。相关请求应至少提前五个工作日提出，以确保口译人员安排。

联系人：Mauresa Pittman

[email protected]

genome.gov/news

/美通社 -- 2023年1月12日/

National Human Genome Research Institute

SOURCE National Human Genome Research Institute