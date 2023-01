YuanTech Solar ganha as certificações ISO 14001 e ISO 45001

Xangai, 17 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A YuanTech Solar, uma nova fabricante de fotovoltaicos da China, anunciou recentemente que obteve a certificação ISO 14001 por seu sistema de gestão ambiental e a certificação ISO 45001 pelo seu sistema de gerenciamento de saúde ocupacional e segurança. Antes dessas certificações, a YuanTech Solar também tinha a certificação ISO 9001 pelo Sistema de Gestão de Qualidade.

Essas certificações ISO são baseadas nos padrões internacionais mais abrangentes e sistemáticos do mundo, e se tornaram uma das condições básicas para a produção e operação das empresas. A YuanTech Solar passou por uma auditoria abrangente conduzida pela TÜV SUD e obteve as certificações do sistema de gestão de qualidade, meio ambiente, saúde ocupacional e segurança, que não são os requisitos apenas para seu próprio desenvolvimento, mas também sua grande atenção no sistema de gestão.

"Temos o prazer de obter essas certificações ISO, demonstrando nosso compromisso com a qualidade, o meio ambiente e o bem-estar dos funcionários", afirmou o Sr. Xie Jian, fundador e CEO da YuanTech Solar.

Como uma nova marca de fotovoltaicos, a YuanTech Solar adere aos valores de "Excelência, Parceria, Compromisso, Integridade" e está comprometida em fornecer as soluções fotovoltaicas mais eficazes para os clientes. A empresa escolheu a nova geração do N-type TOPCon como sua principal tecnologia. Desde o início das operações de sua primeira instalação de 3 GW, a empresa desenvolveu módulos de 54/60-células apropriados para o uso residencial e módulos de 72-células para edificações e serviços públicos do setor de Comércio e Indústria. Todos os produtos da YuanTech Solar receberam os certificados IEC 61215 e IEC 61730 pela TÜV SÜD e obtiveram sucessivamente outras certificações de mercados locais, como CQC, MCS, INMETRO etc.

O Sr. Xie Jian afirmou que, dentro de um setor altamente competitivo de fotovoltaicos, a empresa continuará aderindo à sua abordagem orientada para o mercado e acelerando a adoção de novas tecnologias para produção em massa, visando continuar a oferecer aos clientes módulos de alto desempenho e altamente confiáveis que atendam às expectativas do mercado.

Sobre a YuanTech Solar

A YuanTech Solar é uma empresa de tecnologia com foco em pesquisa e desenvolvimento, fabricação, vendas e serviços de produtos fotovoltaicos do tipo N-type TOPCon de nova geração. A empresa foi fundada em Janeiro de 2022, e planeja investir 1,5 bilhões de yuans (aprox. $224 milhões de dólares) para construir uma unidade de produção de módulos fotovoltaicos de 5 GW em Chuzhou, na província de Anhui. A empresa está empenhada em se tornar uma provedora de energia limpa de nível mundial, aderindo a uma abordagem orientada para o mercado com a inovação tecnológica como sua força motriz, e em impulsionar a transformação para uma energia limpa, de baixo carbono, segura e eficiente.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1960403/YT_logo_Logo.jpg

FONTE YuanTech Solar Co., Ltd.

