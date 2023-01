YuanTech Solar obtém a Certificação Brasileira do INMETRO para seus módulos fotovoltaicos

XANGAI, 13 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A YuanTech Solar, uma nova fabricante fotovoltaica da China, , anunciou recentemente que a empresa recebeu a Certificação Brasileira do INMETRO para seus módulos fotovoltaicos. A certificação abre caminho para a empresa entrar no mercado de energias renováveis no Brasil e, por extensão, em toda a América do Sul.

O INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Padronização e Qualidade Industrial é uma certificação que garante a eficiência energética dos módulos fotovoltaicos solares. Desde o dia 1º de julho de 2011, a certificação tornou-se um requisito para todos os produtos fotovoltaicos que buscam entrar no mercado brasileiro. Os resultados da certificação demonstram que os módulos fotovoltaicos da YuanTech Solar estão totalmente em conformidade com os mais altos padrões de módulos fotovoltaicos do Brasil em termos de eficiência energética e outros critérios, não apenas aumentando significativamente a competitividade de produtores no mercado local, mas também reafirmando o desempenho superior da empresa em todo o processo de produção, que vão desde a seleção de materiais até a fabricação e o controle de qualidade.

Em resposta à tendência global para um desenvolvimento de baixo carbono, o governo Brasileiro está acelerando a transformação da sua estrutura energética, inaugurando novas oportunidades de crescimento para o setor local de energia renovável fotovoltaica. Até 2024, a capacidade fotovoltaica instalada no Brasil ultrapassará 20 GW, de acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR). Para atender ao aumento esperado pela demanda do mercado, a empresa chinesa planeja ativamente uma expansão estratégica com a aquisição da certificação do INMETRO como um pré-requisito essencial para a empresa entrar no mercado brasileiro. A empresa desenvolveu com sucesso uma ampla gama de módulos com base em tecnologias n-type TOPCon e continuará com sua gestão rigorosa de todo o processo de produção de produtos para melhorar o desempenho e a qualidade, em um movimento para atender à demanda mundial por módulos fotovoltaicos de alta qualidade e contribuir para atender as metas globais para neutralidade de carbono.

Sobre a YuanTech Solar

A YuanTech Solar é uma empresa de tecnologia com foco em pesquisa e desenvolvimento, fabricação, vendas e serviços de produtos fotovoltaicos N-type TOPCon de nova geração. A empresa foi fundada em janeiro de 2022, e planeja investir 1,5 bilhões de yuans (aprox. US$ 224 milhões) para construir uma unidade de produção de módulos fotovoltaicos de 5 GW em Chuzhou, na província de Anhui. A empresa está empenhada em se tornar um provedor de energia limpa de classe mundial, aderindo a uma abordagem orientada para o mercado com a inovação tecnológica como sua força motriz, e em impulsionar a transformação rumo à energia limpa, de baixo carbono, segura e eficiente.

