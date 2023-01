YuanTech Solar otrzymuje certyfikaty ISO 14001 i ISO 45001

SZANGHAJ, 17 stycznia 2023 r. /PRNewswire/ -- YuanTech Solar, nowy producent w branży systemów fotowoltaicznych w Chinach, niedawno ogłosił, że otrzymał certyfikat ISO 14001 w zakresie systemu zarządzania środowiskowego i certyfikat ISO 45001 dla systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Przed uzyskaniem powyższej certyfikacji, YuanTech Solar uzyskał certyfikat ISO 9001 dla systemu zarządzania jakością.

Te certyfikaty ISO oparte są na najbardziej kompleksowych i systematycznych międzynarodowych normach na świecie i stały się jednym z podstawowych warunków produkcji i innych działań prowadzonych przez przedsiębiorstwa. YuanTech Solar przeszedł kompleksowa procedurę audytu przeprowadzonego przez TÜV SUD i uzyskał certyfikację dla swoich systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, co jest nie tylko wymogiem dalszego rozwoju, lecz również odzwierciedleniem uwagi przywiązywanej do systemu zarządzania.

„Cieszymy się z pozyskania certyfikatów ISO, które pokazują nasze zaangażowanie w jakość, ochronę środowiska naturalnego i dobre samopoczucie naszych pracowników" - powiedział Xie Jian, założyciel i dyrektor generalny YuanTech Solar.

Jako nowa marka w branży fotowoltaicznej, YuanTech Solar kieruje się podstawowymi wartościami „doskonałości, partnerstwa, zaangażowania i uczciwości" i dokłada starań, aby rozwiązania PV oferowane klientom były jeszcze bardziej skuteczne. Na swoją główną technologię firma wybrała moduły nowej generacji TOPCon typu N. Od chwili przekazania do eksploatacji pierwszego obiektu o mocy 3 GW, spółka stworzyła moduły 54 i 60-ogniwowe przeznaczone do użytku w obiektach mieszkalnych oraz moduły 72-ogniwowe, które doskonale sprawdzają się w dachowych instalacjach solarnych montowanych w obiektach komercyjnych, przemysłowych i budynkach użyteczności publicznej. Wszystkie moduły produkowane przez YuanTech Solar uzyskały certyfikaty IEC 61215 i IEC 61730 wydane przez TÜV SÜD i pomyślnie ukończyły procedury certyfikacji obejmujące rynki lokalne, np. CQC, MCS, INMETRO itp.

Xie Jian powiedział, że w wysoce konkurencyjnym sektorze PV, firma będzie nadal postępować zgodnie ze swoim podejściem ukierunkowanym na rynek i przyspieszać wdrożenie nowych technologii do masowej produkcji, w celu zapewnienia klientom wysokowydajnych i niezawodnych modułów, które spełniają oczekiwania rynkowe.

YuanTech Solar

YuanTech Solar to spółka technologiczna prowadząca przede wszystkim działalność badawczo-rozwojową, produkcję, sprzedaż i serwis produktów fotowoltaicznych nowej generacji TOPCon typu N. Spółka, która powstała w styczniu 2022 r., planuje zainwestować 1,5 miliarda juanów (ok. 224 milionów USD) w budowę fabryki modułów fotowoltaicznych o mocy 5 GW w Chuzhou, w prowincji Anhui. Spółka zamierza stać się światowej klasy dostawcą ekologicznej energii dążącym do przyspieszenia tempa przejścia na czystą, niskoemisyjną, bezpieczną i wydajną energię, dzięki przyjęciu w prowadzonej działalności podejścia ukierunkowanego na rynek oraz oparciu jej na innowacjach technologicznych.

