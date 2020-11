Yubo, det ledende sosiale rommet for Generasjon Z, fullfører investeringsrunde Serie C på 47,5 millioner dollar

Etter et år med eksponentiell vekst og økning på 400% i tid brukt på livestream med Yubo, følger en siste runde med investeringer. Yubo har allerede tiltrukket over 40 millioner unge mennesker fra hele verden.

PARIS, 18. november 2020 /PRNewswire/ -- I dag kunngjør Yubo investeringsrunde Serie C på 47,5 millioner dollar, ledet av de eksisterende investorene Alven, IDinvest, Iris Capital og Sweet Capital, samt nye investorer som Gaia Capital Partners. Jerry Murdock , medstifter av Insight Partners, blir også uavhengig medlem av Yubo-styret. På under ett år samlet Yubo inn over 60 millioner dollar med internasjonale investorer som Village Global og investorer fra nåværende runde.

Yubo er designet for å fornye konseptet sosiale medier som er drevet av likes eller følgere. Måten Generasjon Z skaper relasjoner på nett endres raskt ved å gi unge brukere et sted de kan henge og være seg selv uten prestasjonspress.

Store ambisjoner etter et år med eksponentiell vekst

Siden lanseringen i 2015 har Yubo vokst betydelig i viktige markeder som USA, Storbritannia, Australia, Canada og Frankrike. Bare i 2020 økte antall aktive brukere i de nordiske landene, inkludert Norge, med 100%, samt tiden som ble brukt på livestream. I Norge har Yubo allerede tiltrukket 450 000 brukere siden lanseringen. Selskapet ønsker å øke sin internasjonale vekst ytterligere med ambisjoner om å ekspandere i Sørøst-Asia, Japan, Taiwan og Sør-Korea. Yubo forventes å avslutte 2020 med en omsetning på 20 millioner dollar og doble omsetningen fra 2019.

Produktutvikling: innovativ og pedagogisk tilnærming for å berike brukeropplevelsen

Serie C-investeringen vil bli brukt til å videreutvikle appens fokus på direktesendingsfunksjoner, samt legge til nye funksjoner som vil diversifisere hvordan brukere på Yubo kan samhandle. Disse nye funksjonene vil ytterligere berike brukeropplevelsen med mer innhold via YouTube-integrasjon, et eksklusivt partnerskap med det globale sosiale medieselskapet Snap Inc for å legge til filtre på plattformen, nye spill og mer.

Denne investeringsrunden vil også bli brukt til å styrke plattformens forpliktelse til å utvikle uovertrufne sikkerhetstiltak ytterligere. Yubo vil også fortsette å øke brukerstøtte i appen, med regionale hjelpelinjer og moderering på mer enn 36 språk, og forebygging med pedagogiske verktøy og viktige partnerskap med frivillige organisasjoner.

