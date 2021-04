YuppTV adquire direitos de transmissão da VIVO IPL 2021

HYDERABAD, Índia, 7 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A YuppTV, plataforma OTT líder mundial para conteúdo do sul da Ásia, adquiriu os direitos de transmissão digital da VIVO IPL 2021 para cerca de cem países. Com este desenvolvimento, a YuppTV ajudará os fãs de críquete de todo o mundo a assistir e desfrutar de toda a ação ao vivo dos 60 jogos do T20 programados para a VIVO IPL 2021.

Após a mudança para os Emirados Árabes Unidos em 2020 em razão do confinamento nacional, a VIVO IPL agora está de volta à Índia. A YuppTV irá transmitir toda a emoção da VIVO IPL 2021 de 9de abril a 30de maio de 2021. Entre os locais de evento estão Chennai, Mumbai, Ahmedabad, Delhi, Bangalore e Kolkata. Além disso, os jogos de playoff e a final estão programados para serem realizados no Estádio Narendra Modi em Ahmedabad, que é atualmente o maior estádio de críquete do mundo.

Aproveitando esta oportunidade, a YuppTV está levando a ação extremamente empolgante e aguardada para cerca de cem países em territórios da Europa Continental, Austrália, Sri Lanka, Sudeste Asiático (exceto Singapura e Malásia), América Central e do Sul, Ásia Central, Nepal, Butão e Maldivas.

Ao comentar sobre a associação, o Sr. Uday Reddy, fundador e CEO da YuppTV, disse: "O críquete tem sido uma loucura em todo o mundo e a IPL sempre foi uma entidade muito aguardada e importante para fãs em todo o mundo. Com a VIVO IPL agora de volta à Índia, estamos certos de que os fãs ficarão encantados com a experiência em campo. A YuppTV está comprometida com o crescimento dos esportes no país e continuará a ser impulsionada pelo poder do críquete. Nossos usuários podem curtir seu evento esportivo favorito em tempo real no conforto de suas casas."

Com este desenvolvimento, a YuppTV adicionará mais espectadores, dando-lhes a melhor experiência virtual da IPL com a sensação do estádio em casa.

Sobre a YuppTV

A YuppTV é um dos maiores provedores do mundo de serviço sob demanda e TV com base na Internet para conteúdo do sul da Ásia, oferecendo mais de 250 canais de TV , filmes e programas de TV em 14 idiomas. Recentemente, a YuppTV recebeu financiamento da Emerald Media, uma plataforma pan-asiática criada pela KKR, empresa líder global de investimentos, na qual a Emerald Media adquiriu uma participação minoritária significativa na empresa por US$ 50 milhões. A YuppTV havia levantado anteriormente sua rodada de financiamento da série A da tribo indígena de Poarch Creek do Alabama.

A YuppTV dispõe de 25 mil horas de conteúdo de entretenimento catalogado em sua biblioteca, e cerca de 2.500 horas de conteúdo atualizado sob demanda são adicionadas à plataforma da YuppTV todos os dias. A YuppTV oferece TV ao vivo e catch-up TV. Ela também oferece o YuppFlix, um serviço de streaming de filmes sob demanda para expatriados e lançou recentemente o YuppTV Originals para apresentar histórias não convencionais. A YuppTV está atualmente classificada como a maior plataforma de Internet TV paga para indianos que vivem no exterior. A YuppTV é o aplicativo de SmartTV indiano mais baixado e também dispõe de 13 milhões de downloads móveis com classificação de 4,0 pelos usuários.

