YuppTV compra os direitos do Dream11 Indian Premier League 2020

A plataforma OTT estará exibindo o Dream11 IPL 2020 de 19 de setembro a 10 de novembro de 2020. Diferente de outros torneios de críquete, os jogos do IPL T20 têm curta duração, de apenas 3 horas, tornando-os mais emocionantes. As promoções também são lançadas em larga escala. Impulsionando esta oportunidade, a YuppTV exibirá o streaming virtual ao vivo do Dream11 IPL 2020 na Austrália, Europa continental, Malásia, Sudeste Asiático (exceto em Cingapura), Sri Lanka, Nepal, Butão, Maldivas, Ásia Central e América do Sul.

Ao comentar a associação, o Sr. Uday Reddy, Fundador e CEO da YuppTV, disse, "Nos últimos anos, o IPL tornou-se o torneio de críquete mais apreciado no país. Em meio a um confinamento, ele proporcionará uma nova sensação, otimismo e mania entre os espectadores. A experiência ao vivo do IPL, a experiência da tecnologia exclusiva de visualização e a experiência virtual irão incrementar o torneio deste ano para os fãs, ainda que na segurança de suas casas, e não em estádios lotados. Os direitos também ajudarão a YuppTV a conferir um crescimento excepcional à sua audiência."

A YuppTV, um dos maiores provedores do mundo em serviços de TV e de conteúdo sob demanda para o Sul asiático, com base na internet, oferecendo mais de 250 canais de TV , mais de 3.000 filmes e mais de 100 programas de TV em 14 idiomas agora com os direitos do Dream11 IPL 2020 irá adicionar mais espectadores e dará a eles a melhor experiência virtual do IPL com a sensação do estádio em casa.

Sobre a YuppTV

A YuppTV é um dos maiores provedores do mundo em serviços de TV e de conteúdo sob demanda para o Sul asiático, com base na internet, oferecendo mais de 250 canais de TV , mais de 3.000 filmes e mais de 100 programas de TV em 14 idiomas. A YuppTV recebeu financiamento da Emerald Media, uma plataforma pan-asiática criada pela empresa líder global de investimentos, KKR, para investir no setor de mídia e entretenimento, no qual a Emerald Media comprou uma participação minoritária significativa da empresa por US$50mn. A Emerald Media é conduzida pelos veteranos do setor Rajesh Kamat e Paul Aiello, apoiados por uma equipe de executivos experientes. A YuppTV havia levantado anteriormente financiamento com a tribo indígena do Alabama, a Poarch Creek, com ações de série A.

A YuppTV atualmente está classificada como a plataforma número 1 de TV paga por internet para os indianos que vivem no exterior e a maior plataforma de TV pela internet que oferece conteúdo premium na Índia.

Visite https://www.yupptv.com/cricket para mais informações.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/839837/YuppTV_Logo.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1273500/YuppTV_Dream11_IPL2020.jpg

FONTE YuppTV

SOURCE YuppTV