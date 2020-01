YuppTV embolsa os direitos de transmissão digital para a temporada doméstica do BCCI

A YuppTV vai levar jogos esportivos altamente emocionantes para seus usuários espalhados pela Europa continental e Ásia central. Usuários da YuppTV nos países da Associação Sul-Asiática para Cooperação Regional – SAARC (exceto a Índia) também poderão ver as partidas ao vivo. Além disso, usuários do Oriente Médio e norte da África também podem ver o esporte ao vivo.

Ao comentar os últimos acontecimentos, o Sr. Uday Reddy, fundador e CEO da YuppTV, disse: "Na YuppTV, estamos permanentemente em busca de oferecer as melhores soluções de conteúdo e entretenimento para a diáspora sul-asiática. Pelos mesmos motivos, estamos satisfeitos de levar os direitos para a temporada doméstica do BCCI e facilitar para nossos usuários a visão dos jogos esportivos, ao vivo e em trânsito. Estamos certos de que eles vão gostar do acesso conveniente e de tempo real de ao seu esporte favorito, diretamente, em seus aparelhos preferidos".

Os fãs do críquete de todo o mundo poderão ver as últimas séries na sua YuppTV. Eles devem acessar www.yupptv.com ou acessar o aplicativo da YuppTV em TVs inteligentes, tocadores de Blu-ray inteligentes, tocadores de streaming de mídia, consoles de jogos, smartphones e tablets.

Sobre a YuppTV:

A YuppTV é uma das maiores provedoras mundiais de serviços de conteúdo sul asiático por demanda e de TV com base na internet, oferecendo, na Índia, mais de 200 canais de TV e mais de 2000 filmes. A YuppTV recentemente recebeu recursos da Emerald Media, uma plataforma pan-asiática criada pela KKR, firma de investimentos líder mundial em investimentos no setor de mídia e entretenimento, em que a Emerald Media adquiriu uma significativa participação minoritária na empresa por US$ 50 milhões. Antes, a YuppTV levantara sua rodada de financiamentos da série A com a tribo indígena Poarch Creek do Alabama.

